Tetik ve Alfa uyuşturucuya geçit vermiyor
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Tetik ve Alfa uyuşturucuya geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Haberler | Yerel

- Tetik ve Alfa uyuşturucuya geçit vermiyor Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda jandarma narkotik köpekleri Tetik ve Alfa, 854 gram bonzaiyi şüphelilerin sakladığı yerde buldu.

- Tetik ve Alfa uyuşturucuya geçit vermiyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda jandarma narkotik köpekleri Tetik ve Alfa, 854 gram bonzaiyi şüphelilerin sakladığı yerde buldu.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince S.A. isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi Çifteler ilçe merkezinde ikamet ettiği adreste sattığı öğrenildi. Alınan bilgi neticesinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Şüpheli S.A. ve eşi S.A.'nın evinde jandarma narkotik köpekleri Tetik ve Alfa ile yapılan aramada; 854 gram bonzai, 89 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan kilitli poşet, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 10 adet tüfeğe ait mermi ele geçirildi.

Kadın şüpheli S.A. "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçu kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer şüpheli S.A., Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasını ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Tetik ve Alfa uyuşturucuya geçit vermiyor
Tetik ve Alfa uyuşturucuya geçit vermiyor
Tetik ve Alfa uyuşturucuya geçit vermiyor
Tetik ve Alfa uyuşturucuya geçit vermiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner

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