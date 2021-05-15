TETA Gaming Valorant koçlarını duyurdu!
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TETA Gaming Valorant koçlarını duyurdu!

TETA Gaming Valorant koçlarını duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Organizasyonun yaptığı duyurular dur durak bilmeden devam ediyor.

Ülkemiz espor ekosistemine geçtiğimiz senelerde katılan espor organizasyonu Teta Gaming Valorant için anlaştığı 2 koçu duyurdu. Organizasyon geçtiğimiz günlerde yeni Twitch yayıncı ekibini de duyurmuştu.

TETA Gaming, daha önce birçok takımda görev almış Emre "Roise" Sünbül ve Berfan "Anexis" Ercengiz ile anlaştı. Organizasyon, sosyal medya hesaplarında paylaştığı duyuru gönderisinin açıklamasına ise şunları ekledi "Bizlerle VALORANT platformunda çalışacak 2 Takım Koçumuzu sizlere duyurmaktan gurur duyarız. Valorant sahnesinde emin adımlarla esip gürlemeye geliyoruz."

Duyuru paylaşımına gelen yorumlar ise koçlardan beklentinin yüksek olduğunu şimdiden belli ediyor.

Playerbros ekibi olarak hem TETA Gaming'e hem de organizasyona yeni katılan koçlara başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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