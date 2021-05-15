TETA Gaming Twitch yayıncılarını duyurdu!

Teta Gaming 4'lü Twitch ekibini duyurdu.

Ülkemiz espor ekosistemine geçtiğimiz senelerde katılan espor organizasyonu Teta Gaming Twitch yayıncılarını duyurdu. Organizasyon duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına paylaştı.

Organizasyon duyuru açıklamasına şunları ekledi "Twitch camiasının sevilen yayıncılarını bir araya getirip, yeni projemiz olan sizlere gu¨zel konseptlerle yayınlar yapacagˆımız, c¸es¸itli egˆlenceli ic¸eriklerle kars¸ınızda olacagˆımız yayıncı kadromuzu duyurmaktan sevinc¸ duyarız. Bu egˆlenceli ortamda sizleri de aramızda go¨rmeyi c¸ok isteriz. Yayınlarda yerinizi almayı unutmayın." Organizasyonun anlaştığı Twitch yayıncıları ise şu şekilde:

Beyza "BEYSOZEN" Özen

İlinay "MERINEITSII" Güllü

Betül "BETÜLUX" Aslan

Eda "EDHELIA" Dinç

Organizasyon ilk paylaştığı duyuru paylaşımında Eda Dinç'in soyadını yanlış yazarak Eda Cihan olarak paylaştı. Bunu fark eden taraftarlar ise yorumlarda durumu belirtti ve organizasyon yeni bir paylaşım daha atarak durumu düzeltti.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

Kaynak: Playerbros