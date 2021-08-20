TETA Gaming Kadın VALORANT takımı ile daha güçlü!
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TETA Gaming Kadın VALORANT takımı ile daha güçlü!

TETA Gaming Kadın VALORANT takımı ile daha güçlü!
Playerbros - Haberler | Gamegar

tetagaming Kadın VALORANT takımını duyurdu!

Başarılı organizasyonlarından TETA Gaming, Kadın VALORANT takımını resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla taraftarları ve takipçilerine duyurdu. Ülkemizde gün geçtikçe kadın VALORANT takımları kurulmaya devam ediyor. TETA Gaming'de bu kervana katılan takımlardan biri oldu.

Organizasyonun Kadın VALORANT takımı için yaptığı paylaşımında ise şu sözlere yer verildi:

Tamamı Türk oyunculardan oluşan VALORANT Kadın Takımı oyuncuları şu şekilde oldu;

Özlem Dilara "OceaN" Akçay

Senem Doğa "Luxs" Doğan

Selinay "PengyNERF" Kocaoğlu

Beyza "TheBeys" Özen

Yasemin "jACE" Aydoğdu

Aykut "4number4" Kuzulu (Koç)

Oldukça iddialı bir şekilde duyurulan kadronun VALORANT arenasında neler yapacağı espor topluluğu tarafından merak ediliyor. Bizler de playerbros ekibi olarak TETA Gaming Kadın VALORANT takımına başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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