Teta Esports NBA2K kadrosunu duyurdu
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Teta Esports NBA2K kadrosunu duyurdu

19.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:25
Teta Esports NBA2K kadrosunu duyurdu

tetagaming NBA2K kadrosunu duyurdu!

Teta Esports NBA2K kadrosunu duyurdu. Teta Esports resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile NBA2K kadrosunu takipçilerine duyurdu.

Teta Esports NBA2K Kadrosu

Çınar "Xchange261" Keskin

Bulut "Mrcloudcloud" Özdemiroğlu

Burak "Burak2k" ilbeyli

Miraç "Razrod" Yıldız

Ercan Tugay "Laughofthemedusa" Akı

Teta Esports'un NBA2K kadrosunu duyurduğu Twitter paylaşı ise şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros

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