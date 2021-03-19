Teta Esports NBA2K kadrosunu duyurdu
19.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:25
tetagaming NBA2K kadrosunu duyurdu!
Teta Esports NBA2K kadrosunu duyurdu. Teta Esports resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile NBA2K kadrosunu takipçilerine duyurdu.
Teta Esports NBA2K Kadrosu
Çınar "Xchange261" Keskin
Bulut "Mrcloudcloud" Özdemiroğlu
Burak "Burak2k" ilbeyli
Miraç "Razrod" Yıldız
Ercan Tugay "Laughofthemedusa" Akı
Teta Esports'un NBA2K kadrosunu duyurduğu Twitter paylaşı ise şu şekilde oldu;
Kaynak: Playerbros