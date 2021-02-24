TETA Esports LOL için profesyonel espor oyuncuları aradığını duyurdu
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TETA Esports LOL için profesyonel espor oyuncuları aradığını duyurdu

24.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:07
TETA Esports LOL için profesyonel espor oyuncuları aradığını duyurdu

Tetagaming LoL kadrosu için yeni elemanlar aradığını söyledi. League of Legends için yeni isimler aradığını belirten TETA Esports oyunculardan bu konuda geri dönüşler bekliyor.

TETA Esports LoL oyun kadrosuna yeni yüzler aradığını belirten yıldız takım, sosyal medya hesapları platformlarından Espor'da kendini kanıtlamak isteyen oyunculara ve yeni maceralara yelken açmak isteyen oyunseverlere açıkladı.

TETA ESPORTS LOL TAKIMI İÇİN YENİ İSİMLER ARIYOR

League of Legends dünyada oynanan en çok kullanıcıya sahip olan bilgisayar oyunudur. Bunun yanı sıra Espor olarakda oldukça popüler bir yere sahip olan League of Legends Türkiye'de iyi olumlu geri dönüşler alıyor. Eğer sizde kendinizi göstermek istiyorsanı bunun bir kaç ipucu var:

TETA Esports LOL için profesyonel espor oyuncuları aradığını duyurdu

İlki olarak yeni takımların kadrolarına oyuncu alımı varken bu alanlara başvurmak,

İkincisi de TETA Esports'un da bu alanda başlattığı gibi kendi alanında yeni oyuncular arayan takımların kapısını çalmak. Bu tarz oyuncu arayan takımlar oyunseverler için kaçırılmayacak bir nimet olduğunu söyleyebiliriz.

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