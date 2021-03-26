Teta Esports League of Legends BLACK ve YELLOW kadrolarını duyurdu!

tetagaming League of Legends BLACK ve YELLOW kadrolarını duyurdu!

Başarılı Türk Espor organizasyonlarından Teta Esports League of Legends BLACK ve YELLOW kadrolarını duyurdu. Başarılı takım sosyal medyadan paylaştığı gönderiler ile Türkiye'yi Avrupa turnuvalarında temsil edecek iki yeni takımını duyurdu.

Tam bir ay önce League of Legends kadrosu için oyuncu alımlarına başlayan Teta Esports, yeni kadrolarını taraftarlarına tanıttı. Playerbros olarak Teta Esports'a ve yeni oyuncularına başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros