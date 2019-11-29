Teşviklerle kurulan atölyeler, Muş'ta 2 bin kişiye iş kapısı oldu

29.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:02

Muş'ta devletin sağladığı teşviklerden yaralanan yatırımcıların kentte kurduğu tekstil atölyeleri 2 bin kişiye ekmek kapısı oldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ekonominin gelişmesi ve istihdamın artırılması amacıyla uygulanan teşvik paketi, Muş'ta özel sektör yatırımlarının artmasını sağladı.

Birkaç yıl öncesine kadar 2 tekstil fabrikasının bulunduğu kentte, teşviklerden yararlanmak isteyen yatırımcıların batıdaki atölyelerini taşımasıyla bu sayı 20'ye ulaştı.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan 2 bin kişinin iş sahibi olduğu atölyelerde üretilen ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesi, Muş'ta ekonominin gelişmesine katkı sundu.

"Teşvikler yatırımcıların gelmesini sağladı"

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de "artı 2" istihdam çağrısı ve teşvik paketleri sonrasında kente birçok yatırımcının geldiğini söyledi.

Geçen yıl özel sektör istihdamında yüzde 137 artış başarısıyla Türkiye birincisi olduklarını belirten Taylan, şunları kaydetti:

"2015 öncesine kadar Muş'ta 2 tekstil fabrikamız varken şimdi 20 tekstil firmamız faaliyet yürütüyor. Yıl sonuna kadar bu rakam 22'ye yükselecek. Kentte tekstil firmalarında 2 bin kişi çalışıyor. İŞKUR olarak sadece tekstil firmalarına değil iş veren tüm firmalara destek sağlıyoruz. Kadın istihdamına öncelik verdiğimiz için tekstil firmalarında çalışanların yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor. Kadınlarımızın evde oturmalarını istemiyoruz. Hem ekonomiye hemde aile katkı sağlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Muş'ta hazır giyim firmalarının ürettiği ürünler Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Japonya, Çin, Hindistan, Pakistan ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor."

"Aylık 5 milyon lira ödeme yapıyoruz"

İŞKUR'un sadece meslek edindirme faaliyeti yürütmediğini, işverenlere de önemli katkılar sağladığını vurgulayan Taylan, Muş'ta 500 iş yerinin kurumun desteklerinden yararlandığını ve çeşitli sektörlerde 3 bin kişiye iş imkanı oluşturduğunu aktardı.

Desteklemelerden dolayı aylık 5 milyon lira ödeme yaptıklarını ifade eden Taylan, "İş adamlarımızı Muş'a yatırım yapmaya davet ediyoruz. Kente gelmenin onlara bir çok avantajı olacaktır. Hava ve demir yolunun bulunduğu merkezi bir kenttir. Van, Erzurum, Diyarbakır ve Elazığ'a 200 kilometre mesafede bulunuyor. İş güçü potansiyelimiz çok fazla. Ayrıca DAKA, KOSKEP, TKDK ve İŞKUR'un ciddi teşvikleri var. Devletimizin sunduğu bu teşviklerden işverenlerimizin faydalanmasını istiyoruz." diye konuştu.

"İşletmeler sayesinde suç oranı düştü"

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç ise kentin ekonomisinin gelişmesine büyük katkı sağlayan tekstil fabrikalarını çok önemsediklerini belirtti.

İşletmelerin açılmasıyla Muş'ta gençlerin karıştığı suç oranlarının ciddi oranda düştüğünü gözlemlediklerini ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"İşi olan, çalışan gençlerimiz kolay kolay kötü alışkanlıklara bulaşmaz. İşsiz olanların kötü alışkanlıklar edinmesi daha kolay. Bu yüzden gençlerimize iş veren bu firmalarımıza her zaman daha fazla önem veriyoruz. Aynı zamanda kentimizin ekonomisine de önemli katkı sağlıyorlar. Üretilen ürünler yurt dışına gönderiliyor. Muş yatırım için uygun bir kent. Tüm yatırımcıları kentimize bekliyoruz."

- "Teşvikler sayesine kente geldik"

İstanbul'daki işletmesini Muş'a taşıyan Esat Demirel de 22 yıldır tekstil işinde olduğunu, teşvik sayesinde 3 yıl önce memleketine dönerek atölye açtığını dile getirdi.

"Buraya gelirken teşviklerden yararlandık, şu anda da destekler devam ediyor." diyen Demirel, "Hemşerilerimize iş imkanı sağladığımız için çok mutluyuz. Firmamızda 150 çalışanımız var. Ürünlerimizi Tunus, Cezayir, Fas gibi 8 Orta Doğu ülkesine ürün ihraç ediyoruz. Genç nüfusun çok fazla olduğu Muş'ta önce insanlar batıya çalışmaya gidiyordu. Şimdi batıya göç neredeyse durdu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA