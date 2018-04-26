"Teşvikleri artık asgari ücret üzerinden vermiyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine ilişkin, "Önümüzde çok önemli bir süreç var. Bu süreçte de milletimizin siyasi istikrarın devamı yönünde kararı olacağına yürekten inanıyoruz. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine 81 milyon vatandaşımıza, işsizinden işverenine emeklisinden esnafına çiftçisine kadar tüm toplum kesimlerimize, kadın erkek genç yaşlı engelli tüm kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, Demokrasi Meydanı'nda kurulan Sakarya Ar-Ge Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı'nın (SAGİF) açılış törenine katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, törende yaptığı konuşmada, bu tür fuarların iş ve işveren arasındaki eşleştirmelerde önemli rol oynadığını belirtti.

Geçen yıl elde edilen yüzde 7,4 büyüme oranıyla Türkiye'nin G20'de birinci, OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığına işaret eden Sarıeroğlu, "Bu büyüme performansıyla birlikte bir yıl içerisinde 1,5 milyon ek istihdam oranlarına ulaşmış durumdayız. Bunların tamamı aslında 15 yıldır yapılan, atılan adımların sonucu diye inanıyoruz. Bu anlamda, kararlı politikalarımıza devam edeceğiz. Bunları yaparken en önemli gücümüz istikrar, siyasi istikrar."dedi.

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine değinen Sarıeroğlu, "Önümüzde çok önemli bir süreç var. Bu süreçte de milletimizin siyasi istikrarın devamı yönünde kararı olacağına yürekten inanıyoruz. Heyecanımız, milletimize hizmet etme aşkımız, ilk günkü şekilde devam ediyor. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, 81 milyon vatandaşımıza, işsizinden işverenine, emeklisinden esnafına, çiftçisine kadar tüm toplum kesimlerimize, kadın erkek genç yaşlı engelli tüm kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni döneme hazırlandığını, bakanlığının da bu yöndeki çalışmalarını anlatan Bakan Sarıeroğlu, "Bu dönemde İş-Kur Türkiye'nin kalbi konumunda bir kurum. 2002 yılında tüm Türkiye'de 25 bin kişiyi işe yerleştiren sadece yurt dışına işçi yollayan bir kurum olarak bilinen İş-Kur, bugün mahallelerimize kadar Türkiye'nin her yerinde hizmet üreten, eğitimler yapan, yenilikçi yaklaşımları ortaya koyan bir kurum haline gelmiş. Bir yılda 1 milyon 57 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etmiş." ifadelerini kullandı.

"Teşvikleri artık asgari ücret üzerinden vermiyoruz"

Teşviklerde ücret seviyeleri ile alakalı yaşanan sıkıntıyı giderme adına ilk defa yeni bir sistemin uygulamaya konulduğunu aktaran Sarıeroğlu, teşvikleri artık asgari ücret üzerinden vermediklerini kaydetti.

Geçmişte prim ve vergi desteklerini asgari ücret üzerinden verdiklerini anımsatan Sarıeroğlu, "Bu dönemde prime esas kazanç üzerinden asgari ücret ile 5 bin 412 lira arasında değişen bir skalada ücretler üzerinden artık teşviklerimizi veriyoruz. Yaklaşık 883 lira ile 2 bin 152 lira arasında bir prim desteğini işverenimize veriyoruz. Bunlardaki amacımız ücret seviyelerinin de yukarıya doğru yükselmesi." ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki tüm gerçekleri Türkiye'nin önüne serdiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Yerli ve milli sanayimizi geliştirmemizin ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin daha da güçlü olmak zorunda olduğu ve dimdik 81 milyon vatandaşı ile tek yürek tek ses olduğu zaman hiç kimsenin önünde duramayacağını, ülkemizin aşamayacağı hiç bir sıkıntı sorun olmayacağını hep birlikte görmüş olduk."

Konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu, ilde faaliyet gösteren ve istihdam seferberliğine katkı sağlayan firma yöneticilerine plaket takdim etti.

Bakan Sarıeroğlu ve protokol üyeleri daha sonra fuar çadırını gezerek firmalardan bilgi aldı.

Törene, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Ayhan Sefer Üstün, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, İş-Kur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve kurum müdürleri katıldı.

Sarıeroğlu, törenin ardından AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek partililerle bir süre sohbet etti.