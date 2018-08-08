Teşvikler Hayvan Varlığını Artırdı

FAHRETTİN GÖK - Türkiye'nin önde gelen hayvancılık alanlarından Erzurum'da, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerle Kurban Bayramı dolayısıyla batı illerine sevk edilecek kurbanlık oranında geçen yıla göre yüzde 15'lik artış bekleniyor.

Sahip olduğu yüzde 11'lik mera arazisi ve hayvan varlığı açısından ülkenin önemli hayvancılık alanlarından olan Erzurum, bu yıl da batı illerine en çok kurbanlık sevkiyatının yapılacağı iller arasında bulunuyor.

Geçen yıl Kurban Bayramı dolayısıyla 34 bin büyükbaş ve 32 bin küçükbaş kurbanlığın batı illerine gönderildiği kentte, bu yıl 40 bin büyükbaş ve 38 bin küçükbaş kurbanlığın sevk edilmesi öngörülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının, besicilere yönelik uygulamaya koyduğu projelerin yanı sıra sağlanan yaklaşık 208 milyon liralık tarımsal destek sayesinde yüzü gülen besiciler, geçen yıla oranla yüzde 15 daha fazla kurbanlık sevki gerçekleştirecek.

Geçen yıl sevkiyat ve kesimler sonrası 1 milyon 356 bin hayvan varlığı bulunan doğunun kurbanlık deposu Erzurum'daki bu varlık, kesimler ve sevkıyatlara rağmen 89 bin hayvan artarak 1 milyon 445 bine yükseldi.

Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hayvan hareketleri ve kesimlerinde büyük yoğunluk yaşandığını, sevk, kesim ve yoğunluğun olduğu bir dönemde insan ve hayvan sağlığı açısından önemli tedbirler alındığını belirtti.

Akar, yaptıkları tespitlere göre geçen yılki hayvan sayısında yaklaşık 89 bin artış olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvan varlığı ve kurbanlık sayısındaki artışın nedeni de özellikle Bakanlığımızın son yıllarda buzağıya yönelik hayvancılık desteklemeleri ve projeler. Yetiştiricinin buzağı desteğini alabilmesi için de vatandaşın hayvanı en az 4 ay işletmede tutması ve aşılarını yapmış olması gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde hayvan sayısında artış oluyor. Barınaklara verilen desteklerin de bu sayının artmasında önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Erzurum, Türkiye'nin en çok hayvan varlığına sahip kenti. Şehrimiz, Türkiye'nin mera varlığının yüzde 11'ini barındırıyor. Bu yıl büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkiyatında yüzde 10-15 bandında artış bekliyoruz."

Akar, hayvan piyasasının düzenlenmesi adına dışarıdan zaman zaman besilik hayvan getirildiğini anımsatarak, ileriki süreçte özellikle yerli üretimin bu şekilde artırılmasıyla ithal edilen hayvan sayısının giderek düşeceğine inandığını kaydetti.

Kesilecek kurbanlıkların sağlıklı, küpeli, besili, veteriner raporlu ve hepsinden önemlisi gebe olmaması gerektiğini vurgulayan Akar, "Damızlık değeri olan dişi hayvanların kesinlikle kurbanlık olarak alınmaması ve kesilmemesi lazım. Damızlık dişi değeri olan hayvanların kurban pazarlarına hem sevk edilmesi hem de girmesi yasak." diye konuştu.