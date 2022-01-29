Teşvikiye Göleti dondu
İhlas Haber Ajansı, Erhan Erdoğan - Yerel
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Teşvikiye Göleti dondu Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan gölet soğuk havalar nedeniyle dondu.
ÇINARCIK, YALOVA (İHA) - Teşvikiye Göleti dondu
YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan gölet soğuk havalar nedeniyle dondu.
Delmece Yaylası'ndan belde merkezine akan kar ve yağmur sularının oluşturduğu göleti kısmen dondu. Gölettin bazı kesimlerde buz kalınlığı 5 santime kadar ulaştı.
Gölet geçtiğimiz yıllarda da kar yağışları sırasında donmuştu.