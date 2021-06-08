Son dakika haber: Bakan Yanık: Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize her türlü desteği vereceğiz
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Son dakika haber: Bakan Yanık: Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize her türlü desteği vereceğiz

Son dakika haber: Bakan Yanık: Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize her türlü desteği vereceğiz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kadına her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

AİLE ve Sosyal  Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kadına her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsünün insanlık suçu olduğunu bildirdi. Yanık, "Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak, Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız" ifadelerini kullandı.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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