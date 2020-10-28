TESVA Başkanı Uğur, "6 bin taksi kararı çıkarsa mahkeme taşıyacağız"

Türkiye Esnaf Vakfı (TESVA) Başkanı Yahya Uğur, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 bin taksi projesini hayata geçirmesi halinde, kararı mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

Türkiye Esnaf Vakfı (TESVA) Başkanı Yahya Uğur, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 bin taksi projesini hayata geçirmesi halinde, kararı mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan TESVA Başkanı Uğur, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 bin yeni taksi projesini eleştirerek, bunun sonuçlanmaması için sonuna kadar direneceklerini söyledi. Uğur, İstanbul'da sorunun bu şekilde çözülemeyeceğini savunarak, "İstanbul'un yeni taksiye değil, mevcut taksilerin ıslahına ihtiyacı var. Getireceği 6 bin taksiyi modernize edeceğini söylüyor sayın başkan. Peki işe eski taksileri modernize etmekle neden başlamıyor, doğrusu esnaf olarak merak ediyoruz. 'Efendim neymiş vatandaş taksicilerden şikayetçiymiş.' Vatandaşın taksi şikayetlerinin yüzde 85'ini kısa mesafede almamak konusu oluşturuyor. Bunun sorumlusu da belediyedir. Bu konu taksilere getirilecek modern bir sistemle aşılabilir. Bunu yapacak olan merci de UKOME'dir" dedi.

TAKSİCİ ESNAFININ BELİ DAHA ÇOK BÜKÜLMÜŞTÜR

Yahya Uğur şöyle devam etti: "Taksici esnafı bu şekilde ya trafiğe boş bir yük bindiriyor ya da duraklarda işsizlikten müşteri kavgasına tutuşuyor. Bunun örneklerini de basından herkes takip ediyor. Özellikle pandemi döneminde zaten bir çıkmazın içerisinde olan esnafın beli daha da bükülmüştür. Belediye bu sorunu çözeceğine zaten her geçen gün daha da perişan hale gelen taksici esnafını bitirme projesi hazırlıyor. 6 bin yeni taksi çıkarıp şehir trafiğine yük bindirileceğine, mevcut taksileri modernize edebilir. Bakın, yapılan araştırmalar da gösteriyor ki günümüz teknolojisine rağmen halen vatandaşların yüzde 75'i taksi çağırma şekli yoldan çevirme biçimindedir. Bu durum taksilerin ne kadar modernize edilmeye ihtiyaç duyduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Belediye bu işi çözerse, tek merkezden yönetilecek taksiler merkezden verilen işi mecburen götürmek zorunda kalacaktır. Kısa mesafe sorunu ortadan kalkacağı gibi merkezden takip edildiği için beraberinde bir çok şikayeti de bitirecektir."

BELEDİYE 6 BİN TAKSİYLE KALMAYACAK

Uğur, "Sayın Ekrem İmamoğlu çok daha fazla taksi çıkartacak. İBB'nin çıkarttığı raporda İstanbul'a 43 bin taksi gerektiği yazıyor. Bu da gösteriyor ki Sayın başkan 6 binle de kalmayacak. Taksici esnafını bitirecek, bunu bir başlangıç olarak görüyor. Etkisiz ve yetkili olmayan kişileri esnafın temsilcisi diye karşısına alarak bu işi oldu bittiye getireceğini sanıyor. Ama UKOME üyeleri oyunu bozdu. Esnaf temsilcisi olarak biz de buna izin vermeyeceğiz. Esnafın ekmeğine göz diken Uber belasını nasıl mahkemeye vererek, bu ülkeden kovduksak, UKOME'den bu karar çıkar çıkmaz belediyeyi de mahkemeye vereceğiz. Avukatlarımızla buna hazırlanıyoruz bunu herkes bilsin. Çünkü olan bitenleri değerlendirdiğimizde İstanbul'un 43 bin taksiye ihtiyacı olmadığını, ama Sayın İmamoğlu'nun paraya ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Eğer İBB sorunu çözmek istiyorsa yolu bellidir. Mevcut taksileri iyileştirsin. Buna da eskiyen taksileri yenilemekle başlayabilirsiniz. Bunun için birlikte randevu alarak Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşebiliriz. Her zaman esnafın yanında yer alan ve daha önce de ÖTV muafiyeti getirerek şehirdeki taksilerin büyük oranda modernize olmasını sağlayan Cumhurbaşkanımızın yeniden katkı sunacağını düşünüyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı