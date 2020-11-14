Testler hatalı tartışması
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Testler hatalı tartışması

14.11.2020 07:33 | Son Güncelleme: 14.11.2020 07:40
Testler hatalı tartışması

Elon Musk'ın başlattığı test tartışmasıyla ilgili olarak Bilim Kurul Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz Hürriyet'e şunları söyledi: "COVID-19 tanısında altın standart polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testidir.

Elon Musk'ın başlattığı test tartışmasıyla ilgili olarak Bilim Kurul Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz Hürriyet'e şunları söyledi: "COVID-19 tanısında altın standart polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testidir. PCR testi küçük miktardaki viral genetik materyali saptayabilir. Şu anda ülkemizde yapılan testler de PCR testleridir. Bir kişinin testinin pozitifliği, bulaştırıcılık bittikten sonra da devam edebilmektedir.

DOĞRULUĞU YÜZDE 90

Hızlı antijen testleri ise viral protein varlığını saptamaya amaçlayan testlerdir. Kişi en fazla bulaştırıcı olduğu dönemde pozitifleşebilir. Antikor testleri de bağışıklık sisteminin virüse yanıtını saptamayı amaçlar ve bu nedenle enfeksiyonun erken döneminde etkili değildir. PCR testleri örnek alma, taşıma ve laboratuvarda çalışma koşulları doğru biçimde yönetildiğinde kesinliği yüzde 90'ın üstünde olan testlerdir.

30 DAKİKADA SONUÇ

Antijen testleri ise 30 dakikanın altında sonuç verir. Laboratuvar işlemi gerekmez. PCR testlerine göre daha düşük maliyetlidir. Bununla birlikte enfeksiyonu doğru saptama yüzdesi, kullanılan tanı kitinden tanı kitine farklılık göstermekle birlikte PCR testine göre düşüktür. Kişide belirtilerin başlangıcından 1 hafta sonrasında ise duyarlılık belirgin olarak düşmektedir."

Elon Musk Twitter'da "Büyük bir sahtekarlık dönüyor. Bugün 4 kez test yaptırdım. 2 test negatif, 2 test pozitif geldi. Aynı alet, aynı test, aynı hemşire. BD'nin (Becton Dickinson) hızlı antijen testi" paylaşımını yaptı. Elon Musk, şimdiye kadar tipik soğuk algınlığı belirtilerinin dışında sıra dışı bir semptom göstermediğini belirterek, 2 farklı laboratuvarda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri de yaptırdığını, sonuçların 24 saat içinde belli olacağını ifade etti.

Kaynak: Hürriyet

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