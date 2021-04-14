Testi pozitif yolcu, otobüsten indirilip hastaneye kaldırıldı
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Testi pozitif yolcu, otobüsten indirilip hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel
Testi pozitif yolcu, otobüsten indirilip hastaneye kaldırıldı

ÇORUM'da yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde sistemde koronavirüs testi pozitif görünen R.Y. (22) adlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

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ÇORUM'da yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde sistemde koronavirüs testi pozitif görünen R.Y. (22) adlı kadın, hastaneye kaldırıldı. Çift maske takılan otobüsteki yolcuların ise Konya'da gözlem altına alınacağı belirtildi.

Samsun'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü, Çorum terminalinde durduruldu. Sistemde koronavirüs testi pozitif olarak görülen R.Y. adlı kadın otobüsten indirildi. R.Y. çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Çift maske takılan diğer yolcular ise otobüsle Konya'ya doğru yola çıktı. Otobüsteki yolcuların Konya'da gözlem altına alınacağı öğrenildi. 


Testi pozitif yolcu, otobüsten indirilip hastaneye kaldırıldı
Testi pozitif yolcu, otobüsten indirilip hastaneye kaldırıldı
Testi pozitif yolcu, otobüsten indirilip hastaneye kaldırıldı
Testi pozitif yolcu, otobüsten indirilip hastaneye kaldırıldı
Testi pozitif yolcu, otobüsten indirilip hastaneye kaldırıldı
Testi pozitif yolcu, otobüsten indirilip hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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