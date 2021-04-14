TESTİ POZİTİF YOLCU, OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ
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TESTİ POZİTİF YOLCU, OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da, otobüsle seyahat eden ve koronavirüs testi sistemde pozitif görünen R.Y. (22), ekipleri alarma geçirdi.

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ÇORUM'da, otobüsle seyahat eden ve koronavirüs testi sistemde pozitif görünen R.Y. (22), ekipleri alarma geçirdi. Otobüsten indirilip, hastaneye götürülen kadın gözlem altına alındı. Çift maske takılan otobüsteki yolcuların ise Konya'da gözlem altına alınacağı öğrenildi.

Samsun'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü, Çorum terminalinde durduruldu. Sistemde koronavirüs testi pozitif olarak görülen R.Y. otobüsten indirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansa aldı. Kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çift maske takılan diğer yolcular ise otobüsle Konya'ya doğru yola çıktı. Otobüsteki yolcuların Konya'da gözlem altına alınacağı öğrenildi.

TESTİ POZİTİF YOLCU, OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ
TESTİ POZİTİF YOLCU, OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ
TESTİ POZİTİF YOLCU, OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ
TESTİ POZİTİF YOLCU, OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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