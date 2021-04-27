TESTİ POZİTİF ÇIKTI, TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ; HERKESİ ÜZDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TESTİ POZİTİF ÇIKTI, TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ; HERKESİ ÜZDÜ

TESTİ POZİTİF ÇIKTI, TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ; HERKESİ ÜZDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da, Covid-19 testi pozitif çıkan ve sokakta gezerken yakalanan, tedaviyi kabul etmeyip kendisini almaya gelen sağlık ekibi ve polislere zor anlar yaşatan Sebiha Ulu (88), hayatını kaybetti.

ERZURUM'da, Covid-19 testi pozitif çıkan ve sokakta gezerken yakalanan, tedaviyi kabul etmeyip kendisini almaya gelen sağlık ekibi ve polislere zor anlar yaşatan Sebiha Ulu (88), hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü şehir hastanesinde yaşamını yitiren Ulu, 23 Nisan günü Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Koronavirüs testi 4 Nisan'da pozitif çıkan Sebiha Ulu, sokakta bir elinde çanta diğer elinde bastonu ile yürürken sağlık ekipleri ve polis tarafından durduruldu. Ulu, karantinada kalması gereken evine gitmemek için görevlilere 1,5 saat direndi. Hasta olduğu için damadı tarafından eve alınmadığı iddia edilen Ulu'yu, polis ekipleri yurtta kalmaya ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin bu çabaları yetersiz kalınca yaşlı kadın yakınlarına teslim edildi. Ulu, bir süre sonra merkez Yakutiye ilçesinin Kavak Mahallesi'nde kendine ait müstakil evine giderek tek başına yaşamaya başladı. Sağlık durumu kötüleşen Ulu, şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Almanya'da yaşayan kızının yanına gelerek refakat ettiği Sebiha Nine, perşembe günü koronavirüse daha fazla direnemedi ve hayatını kaybetti. Yaşlı kadın, 23 Nisan günü Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz
Doğu Karadeniz'de vakalarda dalgalanma; 4 ilde düşüş, 5 ilde artış
Doğu Karadeniz'de vakalarda dalgalanma; 4 ilde düşüş, 5 ilde artış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Muslera Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TESTİ POZİTİF ÇIKTI, TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ; HERKESİ ÜZDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 13:53:01. #1.15#

title