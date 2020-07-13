Testi pozitif çıktı, 'geçmiş olsun'a gelen 27 kişi karantinaya alındı
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Testi pozitif çıktı, 'geçmiş olsun'a gelen 27 kişi karantinaya alındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kalp rahatsızlığı için hastaneye götürülen S.K.'nin (71) yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıktı, 'geçmiş olsun'a gelen 27 kişi karantinaya alındı
13.07.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:47

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kalp rahatsızlığı için hastaneye götürülen S.K.'nin (71) yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon çalışmasında, S.K.'ye hastaneye gitmeden önce 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğu belirlenen 27 kişi, önlem amaçlı karantinaya alındı.

?İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kozdere Mahallesi'ne bağlı Aktaş mezrasında yaşayan S.K., evinde rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı bulunan S.K., yakındaki Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı testte S.K.'de koronavirüs tespit edildi, hastanede tedaviye alındı. Filyasyon ekibi ise yaptığı çalışmada, hastaneye götürülmeden önce S.K.'ye 27 kişinin 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğunu belirledi. İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu, bunun üzerine mezradaki 6 evde yaşayan 27 kişinin önlem amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evler ve çevresi, belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

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