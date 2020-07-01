Testi pozitif çıkan yolcu, alarma geçirdi
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Testi pozitif çıkan yolcu, alarma geçirdi

Testi pozitif çıkan yolcu, alarma geçirdi Sivas'tan İstanbul'a yolculuk yapan bir şahsın Covid-19 testinin pozitif çıktığının anlaşılması üzerine şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı, otobüsteki vatandaşlara ve şahısla temas eden polise Covid-19 testi yapılacak Sivas'tan İstanbul'a yolculuk...

01.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:44

Testi pozitif çıkan yolcu, alarma geçirdi

Sivas'tan İstanbul'a yolculuk yapan bir şahsın Covid-19 testinin pozitif çıktığının anlaşılması üzerine şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı, otobüsteki vatandaşlara ve şahısla temas eden polise Covid-19 testi yapılacak

SİVAS - Sivas'tan İstanbul'a yolculuk yapan bir şahsın Covid-19 testinin pozitif çıktığının anlaşılması üzerine şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı, otobüsteki vatandaşlara ve şahısla temas eden polise Covid-19 testi yapılacak.

Doğanşar ilçesinden İstanbul'a giden yolcu otobüsü Erzincan Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durduruldu. Polis ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrollerinde otobüste bulunan bir yolcunun İstanbul'da yaptırdığı korona testinin pozitif çıktığı belirlendi. Şahıs uygulama noktasına çağrılan ambulans ile alınarak Sivas Numune Hastanesi birimine kaldırıldı. Şoför, muavin ve 5 yolcunun bulunduğu otobüsün hiçbir mola noktasında durmamak kaydıyla İstanbul'a gitmesine izin verildi. Otobüs içerisinde bulunan 8 kişi İstanbul'a vardığının da test yaptırılacak. Şahısla temas eden polis memuruna da Covid-19 testi yapılacağı öğrenildi.

Otobüs şoförü Halil Bal, "Aldığımız yolcunun birinde Korona çıkmış, önceden testini yaptırmamış. Yolcuyu aldılar, biz yolumuza devam edeceğiz. Biz de İstanbul'da test yaptıracakmışız" dedi.

Testi pozitif çıkan yolcu, alarma geçirdi

Kaynak: İHA

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