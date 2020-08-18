Testi pozitif çıkan vatandaş, yayınladığı videoda 'hastalığı saklamayın' uyarısı yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Testi pozitif çıkan vatandaş, yayınladığı videoda 'hastalığı saklamayın' uyarısı yaptı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan Seyrani Filikci, yayınladığı videoda 'hastalığı saklamayın' uyarısında bulundu.

Testi pozitif çıkan vatandaş, yayınladığı videoda 'hastalığı saklamayın' uyarısı yaptı
18.08.2020 16:44 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:30

Kastamonu'nun Cide ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan Seyrani Filikci, yayınladığı videoda 'hastalığı saklamayın' uyarısında bulundu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Seyrani Filikci, eşi ile birlikte yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu. Aynı zamanda Cide Cumhuriyet Okulunda öğretmenlik yapan Seyrani Filikci, geçtiğimiz hafta Cuma günü eşinin yaptığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendisinin de yapılan testte pozitif çıktığını açıkladı. Korona virüs hasatlığına yakalanan vatandaşların hastalığı saklamaması tavsiyesinde bulunan Filikci, "Dün sosyal medyadan paylaştığım eşim ve benim Covid-19 testlerimizin pozitif çıkmasıyla alakalı bir video çekelim dedik. Öncelikle nasıl başladığını anlatayım. Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü eşimle birlikte halsizlik, eklem ağrısı, boğazda yanma, baş ağrısı gibi semptomlar baş gösterdi. Hemen aile hekimimize müracaat ettik. Aile hekimimiz 1-2 gün dinlenmemizi söyledi. Belki havaların ısınıp soğumasıyla alakalı olabileceğini söyledi. Sonra bizlere rapor verdi. Daha sonra bu semptomların geçmemesiyle birlikte eşimle birlikte hastaneye başvuruda bulunduk. Eşime Kovid-19 PCR testi uyguladılar. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yapılan muayenenin ardından Cuma günü testimizin pozitif çıktığının haberini aldık. Hemen beni ve çocuklarımızı da teste tabi tutmak üzere hastaneye çağırdılar. Bizlerde hastaneye gittik. Cuma günü de kendim test verdim. Pazar günüde kendi testimizin pozitif olduğu ortaya çıktı" dedi.

"İlk olarak apartmandakilere ve komşularımızı uyardık"

İlk olarak eklem ağrılarının olduğunu söyleyen Filikci, "Nasıl bir hastalık, eklem ağrılarım var. Halsizliğim var, koku ve tat alma gibi problemlerimiz var. Göğsümde biraz ağrı var. Sağ olsun Toplum Sağlığı Merkezindeki arkadaşlar bizlerle yakından ilgileniyor. Bugün ilaç getirdiler. 5 gün boyunca verdikleri ilacı kullanmamı söylediler. İlacı kullanacağız, şuan evimizdeyiz. Karantina altındayız. Zaten Cuma günü eşimin testinin pozitif çıktığını öğrendiğimiz andan itibaren bütün apartmandaki komşularımıza haber verdik, asansörü kapattırdık, belediyeyi aradık. Apartmanda dezenfekte çalışması yapılmasını sağladık" diye konuştu.

"Bana bulaşmaz demeyelim, herkese bulaşabilir"

Korona virüs hastalığının herkese bulaşabileceğini vurgulayan Filikci, "Asıl önemli olan konu, hastalanmak veya hastalanmamak değil. Bu hastalığı kaptıktan sonra yayılmasını önlemek. Başka insanlara geçmesini engellemek. Korona virüsten korkmuyoruz, evde gayet mutlu bir şekilde gayet güzel bir şekilde zaman geçiriyoruz. Kitap okuyorum, çiçeklerimle ilgileniyorum. Sağ olsun uzaktan yakından duyan tüm arkadaşlarımız arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bu da bizler için büyük bir moral kaynağı oldu. Çocuklarımızın durumu da gayet iyi. Benimde durumun gayet iyi. Ama uymamız gereken en büyük Sağlık Bakanımızın da dediği gibi maske takılması, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasıdır. Çünkü korona virüs bizimle birlikte her yerde geziyor. Durduğu bir yer yok o yüzden temizliğimize, alışveriş merkezinde ya da başka yerlerde sosyal mesafe ile maske takılmasına dikkat edeceğiz. Bana bulaşmaz demeyelim, herkese bulaşabilir. Ayrıca korona virüs olduğu zaman insanlar bunu söylemekten çekinmesin, sonuçta ayıp olan bir şey yok burada. Bütün dünyayı saran bir hastalıktan bahsediyoruz. Bütün dünya bu pandemiyle uğraşıyor şu anda. Bu saydığım semptomlar eğer sizlerde var ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Testinizi yaptırıp, testiniz negatif çıkar ise gönül rahatlığıyla işlerinize bakabilirsiniz. İnşallah bizlerde bu hastalığı atlatırsak bağışıklık kazanacağız. Bağışıklık kazanınca eğer donör gerekirse plazma tedavisi için donör olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Memleket için, milletimiz için faydalı olabilirsek eğer bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bizleri merak etmeyin, bizler iyiyiz, evimizin terasında oturuyoruz. Gayet güzel zaman geçiriyoruz. Bu hastalık şakaya gelmez, özellikle eğer hasta hissediyorsanız kendinizi test yaptırın, test 2 gün sürüyor. O sırada da eğer dışarı çıkıyorsanız 1 değil 2-3 kat maske takalım ve temizlik kurallarına da uyalım. Maskemizi takalım, hayata güvenli bir şekilde bakalım" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Güncel
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor Spor
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak
Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan Trump verdiği örnekle 'pes' dedirtti
Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan Trump verdiği örnekle "pes" dedirtti
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı
Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı
Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi
Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Şükran Ovalı Tuba Büyüküstün
Spor Fuat Çapa Süleyman Seba Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Şiddet Ağustos
Şu an buradasınız: Testi pozitif çıkan vatandaş, yayınladığı videoda 'hastalığı saklamayın' uyarısı yaptı - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 17:35:39. #1.14#
title