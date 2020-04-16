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Aydın, Güncel

Testi pozitif çıkan polis memuru video ile anlattı

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru 51 yaşındaki Suat Erdek, 7 gün önce yakalandığı koranavirüsü yendi.

16.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:15
Testi pozitif çıkan polis memuru video ile anlattı

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru 51 yaşındaki Suat Erdek, 7 gün önce yakalandığı koranavirüsü yendi. Terör gazisi olan Erdek, Hayırlısıyla bu zorlu süreci atlatacağız dedi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Suat Erdek, aniden ortaya çıkan yüksek ateş, öksürük ve halsizlik nedeniyle rahatsızlandı. Ertesi gün rahatsızlığı daha da artan Erdek, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan muayene ve tetkiklerinde akciğerlerinde enfeksiyon olduğu ortaya çıktı. Yapılan koronavirüs testi de pozitif çıkan Erdek'in hastaneye yatışı yapılıp, tedavisine başlandı. Bir hafta hastanede kalan evli olan Erdek, koronavirüsü yendi. İki daha gözetim altında tutulacak olan Erdek'in, evde 14 günlük karantina süresini geçirmesi için taburcu edileceği öğrenildi.

Süreci cep telefonu ile çektiği kısa video ile gazeteciler ile paylaşan Suat Erdek, 2003 yılında Şırnak'ta PKK ile çatışmada yaralandım 4 ay hastanede tedavi gördüm; terör gazisiyim. Şimdi de günümüzün sıkıntılı belası koronavirüse yakalandım. 9 Mart Perşembe akşamı ortada hiçbir şey yokken ani rahatsızlık başladı. Sabaha kadar yüksek ateş vardı. Sabah ateş düşürücü kullanmama rağmen düşmedi ve öksürükte vardı. Vücudumda da kırgınlık vardı. Ertesi gün görevim gereği karakola gitmem gerekiyordu. Göreve gitmeden, doğrudan hastaneye gittim. Burada yapılan testimin sonucu 1 gün sonra pozitif çıkınca, koronavirüs teşhisi konulup, tedavime başlandı. Yapılan son kontrollerde durumumum iyiye gittim saptandı. Yani koronavirüsü yenmişim. İnşallah hayırlısıyla bunu da atlatmış olacağız dedi. 


Kaynak: DHA

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