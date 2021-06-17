Testi pozitif çıkan kız çocuğu ile aynı servisi kullanın 17 öğrenci ve sürücü karantinada
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Testi pozitif çıkan kız çocuğu ile aynı servisi kullanın 17 öğrenci ve sürücü karantinada

Testi pozitif çıkan kız çocuğu ile aynı servisi kullanın 17 öğrenci ve sürücü karantinada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan E.Ç. adlı kız öğrenci ile aynı servisi kullanan 17 öğrenci ile minibüs sürücüsü karantinaya alındı, okulda eğitime 12 günlüğüne ara verildi.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan E.Ç. adlı kız öğrenci ile aynı servisi kullanan 17 öğrenci ile minibüs sürücüsü karantinaya alındı, okulda eğitime 12 günlüğüne ara verildi.

Sivrihisar ilçesindeki Nasrettin Hoca Mahallesi'nde, Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu öğrencisi E.Ç.'ye görülen belirtiler üzerine Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkınca Ortak Mahallesi'nden gelen E.Ç. ile aynı servisi kullanan 17 öğrenci ve midibüs şoförü evlerinde karantinaya alındı. Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu'nda eğitime 12 günlüğüne ara verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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