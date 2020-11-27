Testi pozitif çıkan başkan Akay vatandaşları uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Testi pozitif çıkan başkan Akay vatandaşları uyardı

27.11.2020 08:04 | Son Güncelleme: 27.11.2020 08:08
Testi pozitif çıkan başkan Akay vatandaşları uyardı

Adana'da korona virüs testi pozitif çıkan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Adana'da korona virüs testi pozitif çıkan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Başkan Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüse yakalandığını bildirdi. Aynı zamanda kimya yüksek mühendisi ve biyokimya uzmanı olan Akay, "Tedavi sürecim hemen başlatılmıştır. Çok şükür genel sağlık durumum iyi. Karantina sürecimi evimde geçireceğim. Bu vesile ile bir sağlıkçı olarak tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını bir kez daha hatırlatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağlığınıza dikkat edin" dedi. - ADANA

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti
Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika gündem: Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı
Kaymakam ve Belediye Başkanı vatandaşları videolu mesaj ile uyardı
Kaymakam ve Belediye Başkanı vatandaşları videolu mesaj ile uyardı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ikinci korona testi de pozitif çıktı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ikinci korona testi de pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Osman Kavala Bülent Arınç Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Şevval Sam Aleyna Tilki Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Caner Erkin Şenol Güneş Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kasım Karabağ Dağlık Karabağ Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Testi pozitif çıkan başkan Akay vatandaşları uyardı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 08:08:37. #1.14#
title