Testi kebabı tarifi! Testi kebabı malzemeleri, nasıl yapılır? Testi kebabı hangi yöreye ait?

İç Anadolu Bölgesi'nde özellikle Nevşehir ve civarında yapılan testi kebabı, Masterchef'te yapılan tatlardan biri oluyor. Peki, testi kebabı nasıl yapılır? Testi kebabının malzemeleri neler? Testi kebabı malzemeleri, nasıl yapılır? Testi kebabı hangi yöreye ait? İşte, Testi kebabı tarifi!