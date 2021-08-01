Testi kebabı tarifi! Testi kebabı malzemeleri, nasıl yapılır? Testi kebabı hangi yöreye ait?
İç Anadolu Bölgesi'nde özellikle Nevşehir ve civarında yapılan testi kebabı, Masterchef'te yapılan tatlardan biri oluyor. Peki, testi kebabı nasıl yapılır? Testi kebabının malzemeleri neler? Testi kebabı malzemeleri, nasıl yapılır? Testi kebabı hangi yöreye ait? İşte, Testi kebabı tarifi!
Testi kebabı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Testi kebabı hangi yöreye ait? sorularının yanıtları merak edilen konuların arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'de şefler yarışmacılardan testi kebabı yapmalarını istedi. İşte, Testi kebabı tarifi!
MASTERCHEF MALZEMELERİ!
- 500 gr Kuzu eti
- 250 gr tereyağı
- 3 orta boy soğan
- 1 çorba kaşığı un
- 4 büyük domates
- 4-5 su bardağı et suyu
- 1 su bardağı yağ
- 3 orta bpy patates
- 3 orta boy havuç
- 300 gr iç bezelye
- Yarım demet maydanoz
MASTERCHEF TESTİ KEBABI TARİFİ! NASIL YAPILIR?
Öncelikle tereyağını geniş bir tavada eritiniz üzerine sebzeleri ilave ettikten sonra yüksek ateşte eti mühürler gibi kavurunuz. Sonra baharatları ilave edip, testinin içine karışımı doldurunuz. Testinin ağzını önce yağlı kağıt daha sonra alüminyum folyo ile kapatım yükse dereceli fırına veriniz. Yaklaşık 2 saat kadar pişmeye bırakınız. Testiyi daha sonra fırından alıp kırarak sıcak servis yapınız.