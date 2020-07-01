Testereli vahşi cinayete müebbet hapis
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Testereli vahşi cinayete müebbet hapis

Testereli vahşi cinayete müebbet hapis Samsun'da parası için Irak uyruklu kendi vatandaşını testere ile parçalara bölerek poşetler içinde ayrı ayrı çöp konteynerine atan şahıs yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

01.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:32

Testereli vahşi cinayete müebbet hapis

SAMSUN - Samsun'da parası için Irak uyruklu kendi vatandaşını testere ile parçalara bölerek poşetler içinde ayrı ayrı çöp konteynerine atan şahıs yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde 12 Ocak Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti. Poşetin içinde erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi. Kimliği belirsiz erkek cesedi çöp kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı, belden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu anlaşıldı. Şehirdeki bütün çöp konteynerlerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama yapıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve kayıp bacaklarını buldu. Kolları ve bacakları da parçalara ayrılıp çöp poşeti içinde çöpe atılan şahsın ceset parçaları otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada söz konusu ceset parçalarının Irak uyruklu 59 yaşındaki Kareem Jabbar Salman Al Zabara olduğu ortaya çıktı.

Iraklı şahsı yine Irak uyruklu olan ve olaydan 2 ay önce tanışıp arkadaş olduğu Rabah Hasan Sallama Sallama'nın Fatih Mahallesi'ndeki evine davet ettiği, bankada bulunan yaklaşık 200 bin lira parasını almak için kafasına sert cisimle vurarak daha sonra götürdüğü evinin banyosunda testere ile parçalara ayırıp çöpe attığı ortaya çıktı. Polis, Iraklı şahsın öldürüldükten sonra bankada bulunan parasının ATM'den peyderpey çekildiğini de tespit etti. Rabah Hasan Sallama Sallama gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda uzun süre bekletilen ve yakınlarına ulaşılamayan Kareem Jabbar Salman Al Zabara'nın poşetler içindeki cesedi yasal bekleme süresi dolduktan sonra kimse sahip çıkmayınca soruşturmayı yürüten Savcı Ahmet İlyas Tolar'ın bilgisi doğrultusunda Samsun Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İddianame hazırlandı

Soruşturmayı yürüten savcı Ahmet İlyas Tolar toplanan deliller doğrultusunda iddianameyi hazırladı. Savcı, vahşi cinayetle ilgili Iraklı Rabah Hasan Sallama Sallama'nın "canavarca hisle tasarlayarak kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

Müebbet ceza aldı

Söz konusu dava Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüldü. Mahkeme, vahşi cinayetin sanığı Iraklı Rabah Hasan Sallama Sallama'yı müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluk halinin devamına karar verdi.

Testereli vahşi cinayete müebbet hapis

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi Haber
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi Haber
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı Haber
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarılı sağlandı Haber
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarılı sağlandı
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak Haber
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: 'Beni kurtarın' bile diyemeyecek bir çocuktu
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi
Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz...
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, geceliği 50 bin liraya taş ev kiraladı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, geceliği 50 bin liraya taş ev kiraladı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Adnan Menderes Mustafa Varank Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Daha Fazla Temmuz Futbolcu Otomobil Türk Lirası
Şu an buradasınız: Testereli vahşi cinayete müebbet hapis - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 17:56:51. #1.14#
title