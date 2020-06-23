Testere ve baltalarla ormanda kuruyan dalları kesip, temizlik yaptılar ERZURUM merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve 150 belediye çalışanı, ormanlık alanda temizlik ve budama çalışması yaptı.

ERZURUM merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve 150 belediye çalışanı, ormanlık alanda temizlik ve budama çalışması yaptı. Başkan Orhan, "Yıllardır el değmeyen Erzurum'un oksijen deposunu temizledik" dedi.

Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan ve yaklaşık 150 dönüm araziden oluşan çam ormanı, Aziziye belediyesi tarafından temizlendi. Ellerinde testere ve baltalarla ormanlık alandaki kuruyan dalları kesen Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve yaklaşık 150 belediye personeli, tonlarca çöp topladı. Belediye Başkanı Orhan, yıllarca el değmemiş çam ağaçlarının kuruyan dallarını kestiklerini ve yürüme yolları açtıklarını söyledi.

'KESİLEN DALLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE'Başkan Orhan, kesilen ağaç parçalarını ilçelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtacaklarını kaydetti. Hafta sonları kalabalık bir ekiple amazon ormanları gibi bugüne kadar el değmemiş ormana girdiklerini ifade eden Başkan Orhan, "Aramızda gönüllülerin de bulunduğu kalabalık bir ekiple buradayız. İlk olarak ağaçların uzayan ve kuruyan dallarını testerelerle kestik. Sonra bunlarla birlikte ormandaki pislikleri topladık. Bu ormanlık bölge üniversite ile Aziziye ilçesinin Dadaşkent semti arasında kalan Erzurum'un da en önemli oksijen deposu. Belki de ağaçlar dikildikten sonra ilk kez biz buraya girdik. Ağaçlar budanmadığı için ormanlık alana girmek imkansızlaşmış. Ağaçları budayarak yürüyüş yolları açtık. Şimdi bu ağaçlar nefes alacak ve daha da gelişecek. Çalışmalarımız önümüzdeki haftada devam edecek. İşimiz bittikten sonra burayı ışıklandırıp, yaşanır bir hale getireceğiz. Yürüyüş ve bisiklet yolları yaparak halkın ormandan faydalanmasını sağlayacağız. Ayrıca kestiğimiz ağaç dallarını da kışın dar gelirli ailelere yakacak olarak dağıtacağız."?'ADETA NEFES ALAMIYOR'Ormandaki 30-40 yıllık ağaçların bakımsızlıktan büyüyemediğine söyleyen gönüllü Mustafa Tekin ise "Ağaçların dalları iç içe girmiş. Adeta nefes alamıyor. Orman içinde yürümek ise neredeyse imkansız. Çam ormanlarını budayarak nefes almalarını sağladık. Orman şimdi daha güzel olacak" dedi.

Öte yandan ormanlık alanda çalışıp yorulanlar görevliler tarafından dev semaverlerde hazırlanan çayları limonla içerek yorgunluk giderdi.

Kaynak: DHA