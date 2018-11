CARMEDYA.COM – Yeni Ford Focus tamamen yenilenerek karşımıza çıktı. Model tasarım anlamında önemli değişimler yaşamış. Bunun yanında artık yeni Ford Focus C2 adlı platform ile geliyor.

Test- Yeni 2018 Ford Focus 1.5 EcoBlue Dizel Otomatik





Tasarımda önemli değişimler var ve iç mekanda da yeni Ford Focus'da dikkat çekici ayrıntılar sunulmuş. Malzeme kalitesi ve işçilik durumu iyi. Yeni Ford Focus ülkemize Sedan, Hatchback, Station Wagon ve ilerleyen dönemlerde Active adlı karoser seçenekleriyle gelecek. Yeni Ford Focus'un Türkiye fiyatları da şu şekilde

Yeni 2018 Ford Focus Türkiye satış fiyatları



1.5L Ti-VCT 123PS (150 Nm) Euro 6.2 4 Kapı 6 İleri Manuel Trend X 135.000 TL

1.5L Ti-VCT 123PS (150 Nm) Euro 6.2 4 Kapı 6 İleri Otomatik Trend X 145.500 TL

1.5L Ti-VCT 123PS (150 Nm) Euro 6.2 5 Kapı 6 İleri Manuel Trend X 135.000 TL

1.5L Ti-VCT 123PS (150 Nm) Euro 6.2 5 Kapı 6 İleri Otomatik Trend X 145.500 TL

1.5L Ti-VCT 123PS (150 Nm) Euro 6.2 4 Kapı 6 İleri Manuel Titanium 151.000 TL

1.5L Ti-VCT 123PS (150 Nm) Euro 6.2 4 Kapı 6 İleri Otomatik Titanium 162.000 TL

1.5L Ti-VCT 123PS (150 Nm) Euro 6.2 5 Kapı 6 İleri Manuel Titanium 151.000 TL

1.5L Ti-VCT 123PS (150 Nm) Euro 6.2 5 Kapı 6 İleri Otomatik Titanium 162.000 TL

1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6.2 5 Kapı 8 İleri Otomatik ST-Line 169.500 TL

Yeni 2018 Ford Focus 1.5 Dizel Türkiye satış fiyatları



1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6.2 4 Kapı 6 İleri Manuel Trend X 151.000 TL

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6.2 4 Kapı 8 İleri Otomatik Trend X 162.000 TL

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6.2 5 Kapı 6 İleri Manuel Trend X 151.000 TL

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6.2 5 Kapı 8 İleri Otomatik Trend X 162.000 TL

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6.2 Station Wagon 6 İleri Manuel Trend X 156.000 TL

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6.2 Station Wagon 8 İleri Otomatik Trend X 167.000 TL

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6.2 4 Kapı 6 İleri Manuel Titanium 167.000 TL

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6.2 4 Kapı 8 İleri Otomatik Titanium 178.000 TL

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6.2 5 Kapı 6 İleri Manuel Titanium 167.000 TL

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6.2 5 Kapı 8 İleri Otomatik Titanium 178.000 TL

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6.2 Station Wagon 6 İleri Manuel Titanium 172.000 TL

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6.2 Station Wagon 8 İleri Otomatik Titanium 183.000 TL

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6.2 5 Kapı 8 İleri Otomatik ST-Line 186.500 TL

Yeni 2018 Ford Focus 1.5 Dizel hakkında sorular



Yeni 2018 Ford Focus kaç para?

Yeni 2018 Ford Focus hangi motor seçenekleriyle geliyor?

Yeni 2018 Ford Focus hangi donanım seçenekleriyle geliyor?

Yeni 2018 Ford Focus'un 8 ileri otomatik şanzımanı nasıl?

Yeni 2018 Ford Focus 8 ileri otomatik şanzıman ve dizel motor ile kaç litre yakıt yakıyor?

Yeni 2018 Ford Focus'un artı yönleri neler?

Yeni 2018 Ford Focus'un eksi yönleri neler?

Hepsi ve daha fazlası videomuzda!!

