Test yaptırmaya giden sürücü, emniyet kemerinden ceza yedi

Koronavirüs testi yaptırmak için sağlık il müdürlüğünden aldığı izinle otomobiliyle hastaneye giden vatandaş, polis uygulamasında emniyet kemeri uygulamasına takıldı.

Trafik ekipleri D-100 Karayolunda yaptıkları emniyet kemeri ve cep telefonu uygulamasında emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonu ile konuşan sürücülere ceza yazdı. Uygulama yapan ekipler, sürücüsünün emniyet kemerini takmadığı bir otomobili belirlediler. Otomobilin uygulama noktasını girmesini isteyen ekipler, burada sürücü N.K.'nin Sağlık İl Müdürlüğü'nden izin alarak, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye gittiğini belirlediler. Sürücü N.K. polis ekiplerine; "Eşim pozitif. Benim ve oğlumun durumunu öğrenmek için sağlık müdürlüğünü telefonla aradım. Durumumu anlattım. Görevliler ekiplerinin yoğun olduğunu bu nedenle ekip gönderemeyeceklerini ve kendi aracımla hastaneye gidebileceğimi söylediler. İzinli olduğumu da yolda polis ekiplerine söylememi de istediler" dedi. Durumunu anlatması üzerine, N.K. uygulama noktasında filiyasyon ekibini beklemeye başladı. Filiyasyon ekibinin uygulama noktasına gelmesiyle N.K., test yaptırmak üzere hastaneye gitti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı