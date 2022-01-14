Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un hizmete giriş töreni

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir dönem terörle mücadelede en yakın müttefiklerimizden dahi destek alamayan Türkiye, bugün NATO standartlarında ürettiği ve sahadaki etkinliğini operasyonlarla kanıtladığı, başta İHA/SİHA/TİHA'lar olmak üzere, silah sistemlerini pek çok ülkeye ihraç eder konuma gelmiştir" dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen, test ve eğitim gemisi TCG UFUK'un hizmete giriş töreninde, yerlilik ve millilik anlayışıyla çıkılan yolda önemli bir projenin daha tamamlanmasının gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yüksek teknoloji ürünü sistemlerle teçhiz edilmiş TCG Ufuk Test ve Eğitim Gemisi'nin hayırlı olması temennisinde bulunan Akar, jeopolitik açıdan dünyanın en hareketli bölgesinde yer alan Türkiye'nin, son dönemde artan risk, tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Salgın şartlarının krizleri daha da derinleştirdiğine dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"Türkiye, hemen her alanda stratejik planlarını hayata geçirmekte, özellikle savunma ve teknoloji alanında kapsamlı ve nitelikli bir dönüşüm gerçekleştirmektedir. Milli değerlerimiz ve menfaatlerimiz doğrultusunda yükselen, kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla yapılan bu çalışmaların sonuçları da yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla icra edilen harekatlarda, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerimizin kararlılıkla korunmasında, TSK'nin başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere birçok coğrafyada üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde açıkça görülmüştür. Bir dönem terörle mücadelede en yakın müttefiklerimizden dahi destek alamayan Türkiye, bugün NATO standartlarında ürettiği ve sahadaki etkinliğini operasyonlarla kanıtladığı, başta İHA/SİHA/TİHA'lar olmak üzere, silah sistemlerini pek çok ülkeye ihraç eder konuma gelmiştir."

"Dönüm noktası"

Türk savunma sanayisinin artık hem kendi ihtiyaçlarını karşıladığını hem de yüksek rekabetin yaşandığı uluslararası pazarın önemli oyuncuları arasında yer aldığını vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Ülkemizin, savunma sanayinde elde ettiği başarılar çok değerli ve hayati önemi haiz olmakla birlikte, bu yolda kat etmemiz gereken mesafeler olduğunun da bilincindeyiz. Hedefimiz, zat-ı devletlerinin liderliği, destek ve teşvikiyle savunma sanayinde yüzde 80'lere yaklaşan yerli ve millilik oranımızı, daha da yüksek seviyelere çıkarmak, savunma sanayinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda dünyada söz sahibi bir konuma gelmek ve yüksek teknoloji üretip ihraç eden güçlü ülkelerden biri olmaktır. Bu hedeflere ulaşmış Türkiye, lider bir ülke olarak geleceğe daha emin adımlarla yürüyecektir. Bu yolda asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası, en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir."

Bulunduğu coğrafyanın şartları ve karşı karşıya kaldığı sorunlar Türkiye'yi karada, denizde, havada hatta uzayda ve siber alanda güçlü olmaya mecbur kıldığını belirten Akar, "Bunun bilincinde olarak tüm bu alanlarda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda MİLGEM Ada Sınıfı Korvet Projesi, Türk denizcilik tarihimizin ve milli savunma sanayimizin bir dönüm noktası niteliğindedir. Proje ile kritik birçok sistemin millileştirilmesi sağlanmış ve ülkemiz, muharip gemi tasarım ve inşa kabiliyetine sahip sayılı ülkeler arasına girmiştir." dedi.

MİLGEM'de elde edilen tecrübeler doğrultusunda, Amfibi Hücum Gemisi ve Yeni Tip Denizaltı projelerinin de devam ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde MİLGEM dizaynı esas alınarak inşa edilen ve bugün hizmete girecek olan TCG Ufuk Test ve Eğitim Gemimiz ile denizlerimizdeki etkinliğimiz daha da artacaktır. Bu vesileyle savunma sanayiinin gelişimine vermiş olduğunuz önem ve desteklerinizden dolayı zat-ı devletlerine bir kez daha şükranlarımı sunuyor, yerli ve milli savunma sanayimizin gelişmesine katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve bunların çalışanlarına,TCG Ufuk gemimizin tasarımdan üretimine tüm aşamalarında emeği geçen herkese yüksek müsaadeleriyle teşekkür ediyorum."

AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri

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