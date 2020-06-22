Test uçuşu yapan Hürkuş, Beypazarı bölgesinde düştü
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Test uçuşu yapan Hürkuş, Beypazarı bölgesinde düştü

Test uçuşu yapan Hürkuş, Beypazarı bölgesinde düştü Test uçuşu yapan Hürkuş uçağı saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde düştü.

22.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:49

Test uçuşu yapan Hürkuş, Beypazarı bölgesinde düştü

ANKARA - Test uçuşu yapan Hürkuş uçağı saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde düştü.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ), test uçuşu yapan Hürkuş uçağının saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiği açıkladı. Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri öğrenildi. Kazanın duyulmasın ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Test uçuşu yapan Hürkuş, Beypazarı bölgesinde düştü

Kaynak: İHA

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