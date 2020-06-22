Test uçuşu yapan Hürkuş, Beypazarı bölgesinde düştü Test uçuşu yapan Hürkuş, Beypazarı bölgesinde düştü Test uçuşu yapan Hürkuş uçağı saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde düştü.

Test uçuşu yapan Hürkuş, Beypazarı bölgesinde düştü

ANKARA - Test uçuşu yapan Hürkuş uçağı saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde düştü.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ), test uçuşu yapan Hürkuş uçağının saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiği açıkladı. Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri öğrenildi. Kazanın duyulmasın ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA