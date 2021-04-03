Test sürüşü yapılan otobüs yoldan çıkarak devrildi
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Test sürüşü yapılan otobüs yoldan çıkarak devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Test sürüşü yapılan otobüs yoldan çıkarak devrildi

Manisa'da servis bakımı sonrası test sürüşü yapılan özel halk otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'da servis bakımı sonrası test sürüşü yapılan özel halk otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakım ve servis sonrası test sürüşü yapılan Turgut C. idaresindeki 45 D 6026 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçtikten sonra yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan sürücü Turgut C.'yi çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Turgut C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Test sürüşü yapılan otobüs yoldan çıkarak devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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