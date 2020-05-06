Test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı

Test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı Korona testi yaptıran hasta sonucu beklemeden evine gidince polis gözetiminde yeniden hastaneye götürüldü Malatya'da korona virüs semptomları göstermesi nedeniyle hastaneye başvuran 41 yaşındaki hasta, sonucun çıkmasını beklemeden hastaneden kaçtı.

Test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı

Korona testi yaptıran hasta sonucu beklemeden evine gidince polis gözetiminde yeniden hastaneye götürüldü

MALATYA - Malatya'da korona virüs semptomları göstermesi nedeniyle hastaneye başvuran 41 yaşındaki hasta, sonucun çıkmasını beklemeden hastaneden kaçtı. Polisi de alarma geçiren hasta, evinde bulunarak, sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

Battalgazi ilçesin bağlı Beylerbaşı Mahallesinde yaşayan 41 yaşındaki A.K.'de yüksek ateş, öksürük gibi korona virüs semptomları görülünce sabah saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada virüse yakalanmış olabileceği değerlendirilerek test yapılan hasta, iddiaya göre bir yolunu bulup hastaneden kaçtı. Durumu fark eden sağlık ekipleri hemen polise haber verdi.

Polis ekipleri şahsın evde olduğunu belirleyince, özel korunaklı sağlık görevlileri şahsı ve eşini evden alarak ambulansla yeniden hastaneye götürerek gözetim altına aldı. Şahsın korkarak hastaneden kaçtığı belirtilirken, korona virüs testinin ise henüz sonucunun belli olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA