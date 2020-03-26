'Test için öncelikli belirti kuru öksürük'
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'Test için öncelikli belirti kuru öksürük'

Uzmanlar kovid-19 testlerinin hangi koşullarda yapıldığını anlattı. Kuru öksürük ve ateş öncelikli belirti olarak kabul ediliyor. Kuluçka döneminde yapılan testler genelde negatif sonuç veriyor. (Akşam Ercan Öztürk–Halil Yıldırım)

26.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:01
'Test için öncelikli belirti kuru öksürük'

Koronavirüs testleri Türkiye genelinde yaygın şekilde uygulanmaya başlandı. AKŞAM uzmanlara, kimlere test yapılması gerektiğini, test ve tanı aşamalarının neler olduğunu sordu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, kovid-19 teşhisiyle ilgili yapılması gereken testlerle ilgili şunları söyledi:

"Solunum yollarından rahatsızlığı olan, kuru öksürük sorunu yaşayan kişilere test yapılmalı. İki test yapılıyor. İki testte de üst solunum yollarından örnekler alınarak yapılıyor. Birincisine hızlı test diyoruz. "Antigen" adlı test 15 dakikada sonuç veriyor. Bu testin doğru çıkma oranı yüzde 86 civarındadır. İkinci testte ise 90 ila 120 dakika arasında sonuç alınabiliyor. Bu teste de PCR diyoruz. Bu testin doğruluk oranı ise yüzde 96 civarındadır. Yani ikinci testte çıkan sonuç kesin sonuç oluyor."

KULUÇKA DÖNEMİ

"Hastalıkla ilgili şikayetler 5 ila 7 gün arasında ortaya çıkıyor. Hastalığın diğer insanlara yayılması ise 3 hafta içerisinde oluyor. Dolayısıyla 2 haftaya biz kuluçka dönemi diyoruz. Testlerin kuluçka dönemini göz önüne aldığımızda şikayetler ortaya çıktıktan sonra tespit edilme oranı çok yüksek. Şikayetler ortaya çakmadan ise testler genelde negatif çıkıyor. Onun için de testlerin tekrarlanması gerekiyor. Çin'den gelen sonuçlara göre her üç hastadan birinde kovid-19 belirtileri göstermiyor. Şikayet olsun veya olmasın bu testlerin fazlaca yapılması gerekiyor."

Kaynak: Snob Magazin

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