Test Drive Unlimited Solar Crown PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch ve PC için onaylandı

Yayıncılığını Nacon tasarlayıcılığını KT Racing'in yaptığı Test Drive Unlimited Solar Crown'un çıkışını gerçekleştireceği platformları onayladı.

Oyun, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam, Epic Games Store) olduğunu onayladı. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili henüz bir resmi açıklama yok.

Nacon ve KT Racing Test Drive Unlimited Solar Crown için yeni bir teaser fragman yayınlayarak ayrıntılı bilginin Temmuz ayında paylaşılacağının bilgisini vermiş oldu.

Test Drive Unlimited Solar Crown açık dünya sürüş ve yaşam stili deneyimini yansıtmaya çalışıyor. Oyun serinin diğer oyunlarına bağlı kalırken oyuna yeni bazı eklentiler yapması bekleniyor.

TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CRAWN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ