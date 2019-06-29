TESS Uydusu, Güneş Sistemi Dışında Bulunan Yeni Bir Gezegen Keşfetti
NASA'nın uzay keşif araştırmaları için kullandığı Kepler Uzay Teleskobu'nun görevini tamamlaması üzerine uzaya gönderilen keşif uydusu TESS, şimdiye kadar keşfettiği tüm gezegenlerden daha küçük bir gezegen keşfetti.
The Astronomival Journal dergisinde yer alan makaleye göre keşif uydusu TESS, şimdiye kadar keşfettiği en küçük gezegeni keşfetti. Keşfedilen gezegenin adı ise L 98-59B. TESS uygusunun keşfettiği 3 yeni gezegenden biri olan L 98-59B'nin kütlesi, Dünya'nın kütlesinden daha küçükken Mars'ın kütlesinden daha büyük. Gezegen, adını yakınlarında bulunduğu L 98-59 isimli yıldız sisteminden alıyor.
Kepler Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen Kepler-97-b gezegeniyse Güneş sistemi dışında keşfedilen en küçük gezegen olmayı sürdürüyor. Kepler Uzay Teleskobu, geçtiğimiz yılın Ekim ayında yakıtı bitmesi üzerine derin uzaydaki 9 yıllık görevini tamamlamıştı. TESS uydusuysa 18 Eylül 2018 tarihinde Falcon 9 roketiyle Kepler'in yerini doldurması için uzaya gönderilmişti. Uydunun görevi Güneş sistemi yakınındaki yıldız sistemlerinde öte gezegenler bulmak olacak ve görevi 2 sene sürecek.
TESS, öte gezegenleri bulmak için aslında yıldızları izliyor. Bir öte gezegen, bir yıldızın önünde geçtiği zaman tam o sırada TESS devreye giriyor ve yıldızın azalan ışığından öte gezegenin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu ölçebiliyor. Bu işleme ise "geçiş" ismi veriliyor.