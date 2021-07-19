Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? 2021 teşrik tekbiri ne zaman okunur? Unutulursa ne yapılır? Nasıl okunur?

Teşrik tekbirleri, sadece Kurban Bayramı'nda belirli sürede okunması gereken vacip bir zikirdir. Teşrik tekbirleri Arefe günü başlamaktadır. Peki, teşrik tekbirleri ne zaman başlayacak? Teşrik tekbiri nasıl okunur? Teşrik tekbiri Arapça okunuşu ve Türkçe yazılışı nedir? Teşrik tekbiri kaç kere okunur? Unutulursa ne yapılır? Tüm cevaplar haberimizde...

Salı günü kutlayacağımız Kurban Bayramı öncesinde teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor merak konusu oldu. Peki, teşrik tekbiri nedir, teşrik tekbiri hükmü nedir, ne zaman okunmaya başlanır, kaç adet okumak gerekir? İşte teşrik tekbiri okunuşu...

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı'nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye 'teşrik tekbiri' deniyor.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL OKUNUR?

Teşrik Tekbirinin türkçe okunuşu : "Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd"

Teşrik tekbiri Arapça yazılışı şu şekilde:

Teşrik tekbiri Arapça

TEŞRİK TEKBİRLERİ HANGİ VAKİTLERDE OKUNACAK? DETAYLI LİSTE

Teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazı ile başlıyor . Yani bugün 19 Temmuz Pazartesi sabah namazı ile başlayacak. 23 Temmuz Cuma günü ikindi namazı ile son teşrik tekbiri getirilecektir. Yani toplam 23 vakit olması gerekiyor. Şimdi teker teker yazalım.

Teşrik tekbiri getirilecek vakitler:

19 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere 19 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere 19 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere 19 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere 19 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere 20 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere 20 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere 20 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere 20 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere 20 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere 21 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere 21 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere 21 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere 21 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere 21 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere 22 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere 22 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere 22 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere 22 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere 22 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere 23 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere 23 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere 23 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

Böylelikle toplamda 23 vakit etmiş olacaktır.

Teşrik tekbiri başlayacağı vakit ne zaman : 19 Temmuz sabah namazı ile

19 Temmuz sabah namazı ile Teşrik tekbiri biteceği vakit ne zaman : 23 Temmuz ikindi namazı ile

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR? BU TEKBİRLERİ KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).