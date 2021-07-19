Teşrik tekbiri okunuşu! 19 Temmuz teşrik tekbiri bugün mü başladı? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunacak?

Teşrik tekbiri okunu nasıldır? Teşrik tekbirleri bugünden itibaren 23 vakit her farz namazdan sonra okunması gereken vacip bir zikirdir. Peki, teşrik tekbiri ilk olarak ne zaman okunuyor? Teşrik tekbirleri bugün 19 Temmuz Pazartesi mi başladı? Teşrik tekbiri kazası var mı? Teşrik tekbiri unutanlar ne okumalı? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunacak? İşte kısaca cevaplar...

Salı günü kutlayacağımız Kurban Bayramı öncesinde teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor merak edildi. Teşrik tekbirleri, sadece Kurban Bayramı'nda belirli sürede okunması gereken vacip bir zikirdir. Peki, teşrik tekbiri nedir, teşrik tekbiri hükmü nedir, ne zaman okunmaya başlanır, kaç adet okumak gerekir, teşrik tekbiri okunması unutulursa ne okunur? Teşrik tekbiri kazası nasıl yapılır? Teşrik tekbiri Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu nedir?

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı'nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye 'teşrik tekbiri' deniyor.

2021 Yılı İçin:

Teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazı ile başlıyor. Yani bugün 19 Temmuz 2021 Pazartesi sabah namazı ile başlayacak. 23 Temmuz 2021 Cuma günü ikindi namazı ile son teşrik tekbiri getirilecektir. Yani toplam 23 vakit olması gerekiyor. Şimdi teker teker yazalım.

Teşrik tekbiri getirilecek namaz vakitleri:

19 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere

19 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere

19 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

19 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere

19 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere

20 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere

20 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere

20 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

20 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere

20 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere

21 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere

21 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere

21 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

21 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere

21 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere

22 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere

22 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere

22 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

22 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere

22 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere

23 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere

23 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere

23 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

Böylelikle toplamda 23 vakit etmiş olacaktır.

Teşrik tekbiri başlayacağı vakit ne zaman : 19 Temmuz sabah namazı ile

Teşrik tekbiri biteceği vakit ne zaman : 23 Temmuz ikindi namazı ile

GÜNCELLEME

Teşrik tekbiri bugün sabah namazı ile başlamıştı. Yani önümüzdeki öğlen namazında 2. teşrik tekbirini getirmiş olacağız.

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU | ARAPÇA YAZILIŞI VE TÜRKÇE OKUNUŞU

Teşrik Tekbirinin türkçe okunuşu : "Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd"

Teşrik tekbiri Arapça yazılışı şu şekilde:

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR? BU TEKBİRLERİ KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).