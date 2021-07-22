Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Peki, Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Kurban Bayramı'nın 3. gününde vatandaşlar Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter? Teşrik Tedbiri okunuşu nasıl olur? konuları araştırılıyor.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440). Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL OKUNUR?

Teşrik Tekbirinin türkçe okunuşu : "Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd"

Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter?

TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA NE YAPILMALI DİYANET?

Teşrik tekbiri hanefi mezhebine göre kaza edilir ama diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez. Hanefi mezhebinde herhangi bir namazdan sonra tekbir getirilmesi unutulursa, teşrik günlerinde, yani Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar, kılınacak bir namazın farzının peşinden kaza edilmesi gerekir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Kadir Doğulu Neslihan Atagül Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Mehmet Topal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 15:13:13. #1.14#

title