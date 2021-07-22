Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Peki, Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Kurban Bayramı'nın 3. gününde vatandaşlar Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter? Teşrik Tedbiri okunuşu nasıl olur? konuları araştırılıyor.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440). Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL OKUNUR?

Teşrik Tekbirinin türkçe okunuşu : "Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd"

TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA NE YAPILMALI DİYANET?

Teşrik tekbiri hanefi mezhebine göre kaza edilir ama diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez. Hanefi mezhebinde herhangi bir namazdan sonra tekbir getirilmesi unutulursa, teşrik günlerinde, yani Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar, kılınacak bir namazın farzının peşinden kaza edilmesi gerekir.