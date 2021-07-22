Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? 2021 Teşrik tekbiri getirme ne zaman bitecek? Teşrik tekbiri günleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? 2021 Teşrik tekbiri getirme ne zaman bitecek? Teşrik tekbiri günleri!

Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? 2021 Teşrik tekbiri getirme ne zaman bitecek? Teşrik tekbiri günleri!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı'nda belirli sürede okunması gereken vacip bir zikirdir. Teşrik tekbirleri toplamda 23 vaktin farz namazları sonunda okunur. Haliyle teşrik tekbiri ne zaman bitecek, hangi gün son teşrik tekbiri getirilir merak ediliyor. Peki, teşrik tekbiri ne zaman bitecek? 2021 teşrik tekbiri getirme ne zaman sona erecek? Tarihi ne zaman?

Teşrik tekbirleri ne zaman başladı ve ne zaman bitecek? Kurban Bayramı'nın son günü son teşrik tekbirlerimizi getireceğiz. Peki, Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? 2021 Teşrik tekbiri getirme ne zaman bitecek? Teşrik tekbiri günleri! Teşrik tekbiri bugün mü bitiyor? Teşrik tekbiri yarın mı bitiyor? İşte tarihleri!

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı'nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye 'teşrik tekbiri' deniyor.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL OKUNUR?

Teşrik Tekbirinin türkçe okunuşu : "Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd"

Teşrik tekbiri Arapça yazılışı şu şekilde:

Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? 2021 Teşrik tekbiri getirme ne zaman bitecek? Teşrik tekbiri günleri!

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Teşrik tekbiri Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazı ile bitecektir. Yani son teşrik tekbiri Kurban Bayramı 4. gününde ikindi namazında okunacaktır. Son teşrik tekbiri 23 Temmuz Cuma günü ikindi namazında getirilecektir.

TEŞRİK TEKBİRLERİ HANGİ VAKİTLERDE OKUNACAK? DETAYLI LİSTE

Teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazı ile başlıyor. Yani bugün 19 Temmuz Pazartesi sabah namazı ile başlayacak. 23 Temmuz Cuma günü ikindi namazı ile son teşrik tekbiri getirilecektir. Yani toplam 23 vakit olması gerekiyor. Şimdi teker teker yazalım.

Teşrik tekbiri getirilecek vakitler:

  • 19 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 19 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 19 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 19 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 19 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 20 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 20 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 20 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 20 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 20 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 21 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 21 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 21 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 21 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 21 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 22 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 22 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 22 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 22 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 22 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 23 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 23 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere
  • 23 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

Böylelikle toplamda 23 vakit etmiş olacaktır.

Teşrik tekbiri başlayacağı vakit ne zaman : 19 Temmuz sabah namazı ile

Teşrik tekbiri biteceği vakit ne zaman : 23 Temmuz ikindi namazı ile

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Buse Varol Seda Sayan Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Aytaç Kara Burak Elmas Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? 2021 Teşrik tekbiri getirme ne zaman bitecek? Teşrik tekbiri günleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 19:24:40. #1.15#

title