Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? 2021 Teşrik tekbiri getirme ne zaman bitecek? Teşrik tekbiri günleri!

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı'nda belirli sürede okunması gereken vacip bir zikirdir. Teşrik tekbirleri toplamda 23 vaktin farz namazları sonunda okunur. Haliyle teşrik tekbiri ne zaman bitecek, hangi gün son teşrik tekbiri getirilir merak ediliyor. Peki, teşrik tekbiri ne zaman bitecek? 2021 teşrik tekbiri getirme ne zaman sona erecek? Tarihi ne zaman?

Teşrik tekbirleri ne zaman başladı ve ne zaman bitecek? Kurban Bayramı'nın son günü son teşrik tekbirlerimizi getireceğiz. Peki, Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? 2021 Teşrik tekbiri getirme ne zaman bitecek? Teşrik tekbiri günleri! Teşrik tekbiri bugün mü bitiyor? Teşrik tekbiri yarın mı bitiyor? İşte tarihleri!

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı'nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye 'teşrik tekbiri' deniyor.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL OKUNUR?

Teşrik Tekbirinin türkçe okunuşu : "Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd"

Teşrik tekbiri Arapça yazılışı şu şekilde:

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Teşrik tekbiri Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazı ile bitecektir. Yani son teşrik tekbiri Kurban Bayramı 4. gününde ikindi namazında okunacaktır. Son teşrik tekbiri 23 Temmuz Cuma günü ikindi namazında getirilecektir.

TEŞRİK TEKBİRLERİ HANGİ VAKİTLERDE OKUNACAK? DETAYLI LİSTE

Teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazı ile başlıyor. Yani bugün 19 Temmuz Pazartesi sabah namazı ile başlayacak. 23 Temmuz Cuma günü ikindi namazı ile son teşrik tekbiri getirilecektir. Yani toplam 23 vakit olması gerekiyor. Şimdi teker teker yazalım.

Teşrik tekbiri getirilecek vakitler:

19 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere

19 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere

19 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

19 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere

19 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere

20 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere

20 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere

20 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

20 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere

20 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere

21 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere

21 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere

21 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

21 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere

21 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere

22 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere

22 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere

22 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

22 Temmuz akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere

22 Temmuz yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere

23 Temmuz sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere

23 Temmuz öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere

23 Temmuz ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

Böylelikle toplamda 23 vakit etmiş olacaktır.

Teşrik tekbiri başlayacağı vakit ne zaman : 19 Temmuz sabah namazı ile

Teşrik tekbiri biteceği vakit ne zaman : 23 Temmuz ikindi namazı ile