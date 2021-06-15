Teşri ne demek? Teşri anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Teşri, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Teşri ne demek? Teşri anlamı ne? İşte, Teşri kelimesin anlamı!

Avometre ne demek? Avometre anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Avometre, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Avometre ne demek? Avometre anlamı ne? İşte, Avometre kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Avometre kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Avometre anlamı ne? Avometre ne demek?

AVOMETRE NE DEMEK?

Avometre, akım, gerilim, direnç ve kısa devre ölçebilen bir elektronik alet. Avometre sözcüğü, Amper, Volt ve Ohm kelimelerinin baş harflerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Avometreler, elektrik ve elektronik sektöründe kullanılırlar, analog ve dijital olarak imal edilirler.