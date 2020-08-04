Tespihlere imzasını imameyle atıyor
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Tespihlere imzasını imameyle atıyor

Malatya'da yaşayan ve yaptığı birbirinden farklı tespihlerle dikkati çeken geleneksel el sanatları ustası Kenan Alak, 40 yıldır çalışmalarına imzasını imamelerle atıyor.

Tespihlere imzasını imameyle atıyor
04.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:24

Malatya'da yaşayan ve yaptığı birbirinden farklı tespihlerle dikkati çeken geleneksel el sanatları ustası Kenan Alak, 40 yıldır çalışmalarına imzasını imamelerle atıyor.

Türkiye'de kültürün ve inancın önemli bir parçası durumunda bulunan tespih, kimi için zikir aracı kimi için hobi kimi için de aksesuar oluyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki evinin bir odasını atölyeye çeviren 63 yaşındaki Alak da yaptığı birbirinden farklı imameli tespihleri meraklılarının beğenisine sunuluyor.

Kehribar, kuka gibi taşları el emeği göz nuruyla birbirinden değerli sanat eserlerine dönüştüren Alak'ın tespihleri, yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatçısı da olan Alak, AA muhabirine, gençlik yıllarında bir kişinin elinde gördüğü sarı-kırmızı tespihin hoşuna gitmesiyle bu alana yöneldiğini söyledi.

Gördüğü tespihi o dönem değerinin 10 katına aldığını, ardından tespih merakının başladığını anlatan Alak, daha sonra koleksiyon yaptığını, ardından da atölyede tespih üretmeye başladığını ifade etti.

Alak, o dönem kentte tespih ustası "Cumali dayı" ismiyle bilinen kişiden bu işi öğrendiğini, onun sayesinde bu alana ağırlık verdiğini ve kendini geliştirmeye başladığını ifade etti.

"Tespihin güzelliği yapanın hayal gücüne bağlıdır"

Ustasından öğrendiği mesleği kendi hayal dünyasını katarak geliştirdiğini ve farklı ürünler ortaya çıkardığını dile getiren Alak, şöyle devam etti:

"Daha sonra gümüş işlemeli imameli tespihler yapmaya başladım. Yaptığım eserlerde hep imameyi ön plana çıkarmaya çalıştım. Sade imamede 10 çeşitten fazlaya çıkamazsınız ancak ince demir boru üzerine gümüşlü imamede sınırsız şekil verme imkanınız var. Şehitlerimizin adına, Ömer Halis Demir adına gümüş imame işlemeli tespihler yaptım. Tespihin güzelliği yapanın hayal gücüne bağlıdır. İnce demir boru üzerine gümüş işlemeli imameli tespihleri ilk kez ben yaptım ancak şimdi yaygınlaştı."

Yaptığı en uzun imame 35 santimetre

İmamenin tespihin en önemli noktası olduğunu belirten Alak, "Bir imamenin yapımı aralıksız çalışmayla yaklaşık 15 saat sürüyor ancak daha öncesinde ne yapacağını düşünmek, ardından ona göre çalışmaya başlamak gerekiyor. Bugüne kadar yaptığım en uzun imame 35 santimetre." dedi.

Alak, tespihlerini internet üzerinden meraklılarına tanıttığını ifade ederek, "Eserlerim yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor. Tespihlere en çok Almanya ve Fransa'dan talep geliyor. Arap ülkelerine bile ürettiğim tespihlerden gönderdim. Tespihlerim 750 liradan başlayıp 3 bin liraya kadar satılıyor ancak kullanılan malzemeye göre fiyatı daha yukarılara çıkabiliyor." diye konuştu.

"İmamelerin hepsi birbirinden farklı"

Mesleğini çok sevdiğini anlatan Alak, şunları kaydetti:

"Ne zaman gözlerim görmez, ellerim tutmaz o zaman bu işi bırakırım. Mesleğini gelecek nesillere bırakmak için çırak da yetiştiriyorum. En büyük hayalim ise büyük bir tespih sergisi açmak ve eserlerimi tüm illerde tanıtmak. Yaptığım imamelerin hepsi birbirinden farklı. Aynısını hiçbir şekilde bulamazsınız. Bir daha dünyaya gelsem yine bu işi yaparım. Çünkü işimi çok seviyorum. Allah herkese sevdiği işi yapmayı nasip etsin."

Alak, atölyesinde modern cihazlar kullanmadığını, daha çok el işçiliğinin ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

"Açtığı yoldan ilerlemeye gayret ediyorum"

Kenan ustadan sanatını öğrenmeye çalışan Bülent Kömürkara ise yaklaşık 2 yıldır eğitim aldığını söyledi.

Ustasından sanatını en iyi şekilde öğrenip sürdürmeyi hedeflediğini belirten Kömürkara, "Değerli ustalarımızın kıymetini bilmeliyiz. Kendisini örnek alıyorum. Elimden geldiği kadar ustamın açtığı yoldan ilerlemeye gayret ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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