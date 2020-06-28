Tespihin yeni malzemesi: "Tohum ve çekirdek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tespihin yeni malzemesi: "Tohum ve çekirdek"

Türk kültürünün önemli simgelerinden olan ve genellikle doğal taşlardan yapılan tespihler, artık çeşitli meyve çekirdekleri ve bitki tohumlarından da yapılıyor.

28.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:37

Türk kültürünün önemli simgelerinden olan ve genellikle doğal taşlardan yapılan tespihler, artık çeşitli meyve çekirdekleri ve bitki tohumlarından da yapılıyor.

İslamiyet ile birlikte Türk kültürünün önemli araçlarından biri haline gelen ve günümüzde aksesuar olarak sıkça tercih edilen tespih, birçok farklı materyalden imal edilebiliyor. Tespih yapımında en çok kehribar, Oltu taşı, akik ve sedef gibi doğal taşlar kullanılıyor. Bunlarında dışında epoksi adı verilen yapay taşlar da maliyeti ucuzlatması nedeniyle hem tespih ustaları hem de vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Son yıllarda ise alışılagelmişin dışına çıkmak isteyen tespih imalatçıları, ilginç bir materyal çeşidi kullanıyor. Artık bazı tespih ustaları neredeyse bütün meyve çekirdekleri ve bitki tohumlarını tespih taşı olarak kullanıyor. Karpuz, elma, zeytin çekirdekleri; Akşam Sefası çiçeği tohumu, ıhlamur tohumu ve soya fasulyesi gibi daha birçok çekirdek ve tohum tespih yapımında kullanılabiliyor.

"SADECE LİMON ÇEKİRDEĞİ VE PİRİNÇTEN YAPAMIYORUZ"

Nerdeyse bütün meyvelerin çekirdeklerinden ve bitki tohumlarından tespih yapılabildiğinin altını çizen Eskişehirli tespih ustası Nurettin Sargın, sadece 2 malzemeden tespih yapılamadığını söyledi. Limon çekirdeği ve pirincin kırılgan yapıları nedeniyle tespihe uygun bir malzeme olmadığını aktaran Sargın, "Her çeşit çekirdekten tespihler imal ediyoruz. Bizim doğada hiçbir şeyimiz kalmadı neredeyse hepimiz betonlaştık. Ben de gençlere çekirdeği ve ağaçları öğretmek istedim. Çekirdek olmadan meyvelerin, ağaçların ve tohumların olmayacağını bildirmek için böyle bir olaya başladım. Gelen çekirdekleri, bulduğumuz her türlü çekirdeği tespih yapıyoruz. Şu anda sadece limon çekirdeği ve pirinci delip yapamıyoruz. Çoğunu delerek tespih haline döndürüyoruz. Limon çok taze olduğu için hemen ayrılıyor. Pirinçte çok ince ve çabuk kırılgan olduğu için yapılamıyor. Elma ve ıhlamur çekirdeği, soya fasulyesi, akşam sefası çiçeği tohumu ve değişik tohumlardan yapıyoruz. Malzemenin ufaklığına ve delim durumuna göre değişiklik olabiliyor. Bazı malzemeler biraz suda bekletilip şişirilmesi gerekiyor. Bazıları çatlama yapabiliyor" diye konuştu.

(Şevket Can Çikot - Abdullah Güçlü/İHA)

Tespihin yeni malzemesi: 'Tohum ve çekirdek'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İkinci el araç fiyatlarında dengelenme eylül ayında olacak Haber
İkinci el araç fiyatlarında dengelenme eylül ayında olacak
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Haber
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil Haber
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu Haber
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Eşinin dolandırılmaya çalışıldığını anlayan koca karakola gitti, kadın o sırada dolandırıcıya parayı verdi
Eşinin dolandırılmaya çalışıldığını anlayan koca karakola gitti, kadın o sırada dolandırıcıya parayı verdi
Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı
Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu
ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Murat Kurum Fahrettin Koca Adnan Menderes Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Cem Yılmaz Bülent Ersoy Dilan Çiçek Deniz
Spor Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Türk İzmir Ankara
Şu an buradasınız: Tespihin yeni malzemesi: "Tohum ve çekirdek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 12:21:59. #1.14#
title