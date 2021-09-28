Tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa'da buluştu - Haberler
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Tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa'da buluştu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Yerel

- Tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa'da buluştu Türkiye'nin birçok ilinden Şanlıurfa'ya gelen tespih ustaları ve koleksiyoncuları tarihi bir handa meraklıları ile buluştu.

ŞANLIURFA (İHA) - - Tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa'da buluştu

ŞANLIURFA - Türkiye'nin birçok ilinden Şanlıurfa'ya gelen tespih ustaları ve koleksiyoncuları tarihi bir handa meraklıları ile buluştu.

Türkiye'nin değişik illerinden Şanlıurfa'ya gelen koleksiyoncular, en pahalı tespihlerini görücüye çıkarttı. Şanlıurfa'nın yanı sıra Ankara İstanbul, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Mardin gibi kentlerden gelerek Balıklıgöl bölgesindeki tarihi Buz Hanı içerisinde binlerce farklı tespih çeşidini sergileyen ustalar ve koleksiyoncular, meraklılarıyla buluştu. Özel işlemeli tespihler, 20 liradan 100 bin liraya kadar alıcı bulduğu belirtildi. Tespihler arasında bulunan damla taş kehribarın gramı 400 liradan satılıyor. Pazarda, başta damla taş kehribar olmak üzere sıkma kehribar, toz kehribar, ateş kehribar ve Osmanlı kehribarından yapılan tespihler de ilgi görüyor.

Adana'dan Şanlıurfa'nın tarihi hanında düzenlenen aybaşı tespih pazarına katılan 44 yaşındaki usta Emrah Dinç, 9 yaşından beri tespih işi ile uğraştığını belirtti. Dinç, Şanlıurfa'da düzenlenen aybaşı pazarı sayesinde buradaki müşterilerine ulaşma fırsatı yakaladığını söyledi.

Şanlıurfalı tespih ustası Mahmut Öncel, her ayın iki günü kurulan tespih pazarı ile Türkiye'nin dört bir yanından tespih ustaları ve koleksiyoncuların buluşma imkanı bulduğunu ifade etti. Öncel, tespihin Şanlıurfa kültürünün bir parçası olduğunu, bunun için de kentte ilginin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa'da buluştu

Tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa'da buluştu

Tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa'da buluştu

Tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa'da buluştu
İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Son Dakika Haberleri
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