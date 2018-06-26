Tespih Hırsızı Güvenlik Kamerasından Yakalandı

Gaziantep'te 35 adet değerli tespihi çalarak kayıplara karışan şüpheli şahıs, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı.

Olay, Gazi Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde 29 Mayıs günü bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden 35 adet değerli tespihin çalınması sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelilerin birçok hırsızlık suçundan da kaydı bulunan A.A. ile H.H.Y. olduğu tespit etti.

Polis ekipleri A.A. isimli şüpheliyi iş yerinden çaldığı 35 adet değerli tespih, 1 adet LCD monitör ve 1 adet bilgisayar kasası ile birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler iş yeri sahibine teslim edilirken, yapılan araştırmalarda diğer şüpheli H.H.Y.'nin başka bir suçtan dolayı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği anlaşıldı. A.A. ise hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP