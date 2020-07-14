Tespih gasbı sanığına 3 yıl hapis
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tespih gasbı sanığına 3 yıl hapis

KAYSERİ'de arkadaşı V.M.'nin (27) gümüş işlemeli kuka cinsi tespihini gasbettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ahmet T. (27), 'yağmaya teşebbüs' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tespih gasbı sanığına 3 yıl hapis
14.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:41

KAYSERİ'de arkadaşı V.M.'nin (27) gümüş işlemeli kuka cinsi tespihini gasbettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ahmet T. (27),  'yağmaya teşebbüs' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, şubat ayında merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çocukluk arkadaşı olan Ahmet T. ve V.M. tespih yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonucu V.M. rahmetli ağabeyinden kalan gümüş işlemeli kuka cinsi tespihini arkadaşı Ahmet T.'nin gasbettiğini öne sürerek, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Şüpheli Ahmet T., gözaltına alınarak, tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Şüpheli hakkında, 'Yağma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Ahmet T. bugünkü duruşmada hazır bulundu. Mağdur V.D. ise, duruşmaya katılmadı. Olay tarihinde alkollü olduğunu öne süren sanık Ahmet T., "Tespihi istedim, Bir süre çektim. 'Hediyen olsun' dedim. V.M., 'ağabeyimin hatırası' dedi. Ardından elimi cebime attığımda tespihi bulamadım. Eve gittiğimde arabanın arka koltuğunda buldum. Oraya düşürmüşüm. Zorla ya da darbederek, almadım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Ahmet T.'yi, 'yağmaya teşebbüs' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay süreci göz önüne alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 3. Sayfa
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket Dünya
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 3. Sayfa
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış Güncel
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
HDP'li Diyadin Belediyesi'ne kayyum atandı
HDP'li Diyadin Belediyesi'ne kayyum atandı
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Eski Galatasaraylı Sinan Gümüş, Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Eski Galatasaraylı Sinan Gümüş, Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Halife Hafter Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kemal Sunal Demet Akbağ Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Sel Rize İzmir Çayeli
Şu an buradasınız: Tespih gasbı sanığına 3 yıl hapis - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 19:09:18. #1.14#
title