TESOB'un genel kurulunda Metin Kara yeniden başkanlığa seçildi
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TESOB'un genel kurulunda Metin Kara yeniden başkanlığa seçildi

TESOB'un genel kurulunda Metin Kara yeniden başkanlığa seçildi
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara yeniden seçildi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara yeniden seçildi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Kara, yıl dönümünde 15 Temmuz darbe girişimini kınadı.

Esnaf ve sanatkarların her zaman vatanın ve milletin yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Kara, "Şundan emin olunuz, biz büyük bir milletiz. Özgürlüğe aşık olan bu millet hiçbir zaman boyunduruk altında kalmadı, bundan sonra da kalmayacak." dedi.

Kara, geçen yıldan itibaren dünyada ve Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık personelinin büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, esnaf ve sanatkarları pandemi tedbirlerine uymaya ve aşı olmaya davet etti.

Kara, geçen yıl 1485 ortaklarına 147 milyon 500 bin liralık kredi kullandırdığına işaret ederek, "Buna ilave olarak pandemi süreci içerisinde 63 milyon 500 bin liralık plasman alarak 206 milyon 500 bin lira plasmana ulaşarak, 1395 ortağımıza 117 milyon liralık kredi verdik. Faaliyet dönemi itibarıyla 2 bin 880 ortağımıza toplam 264 milyon 500 bin liralık kredi kullandırdık." dedi.

Konuşmaların ardından faaliyet raporları okunarak yönetim ve denetim kurulu ibra edildi.

Tek liste ile yapılan seçimlerde TESOB Başkanı Metin Kara yeniden göreve geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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