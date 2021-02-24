TESOB ile Vakıf Katılım arasında protokol imzalandı
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TESOB ile Vakıf Katılım arasında protokol imzalandı

24.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:15
TESOB ile Vakıf Katılım arasında protokol imzalandı

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) ile Vakıf Katılım Bankası arasında, birlik üyelerinin avantajlı ürün ve hizmetlerden yararlanmasını öngören protokol imzalandı.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) ile Vakıf Katılım Bankası arasında, birlik üyelerinin avantajlı ürün ve hizmetlerden yararlanmasını öngören protokol imzalandı.

TESOB Başkanı Metin Kara ve Vakıf Katılım Bankası Trabzon Şube Müdürü Cemil Güner arasında imzalanan protokole göre, esnaf ve sanatkarlar Vakıf Katılım'ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana daha rahat ulaşabilecek.

Kara, törende yaptığı konuşmada, iş birliğinin, salgın döneminde finansal anlamda zorluk çeken esnaf ve sanatkarların avantajlı olanaklarla finansmana ulaşabilmesi ve diğer fırsatlardan yararlanabilmesi için önemli olduğunu belirtti.

Güner ise salgın döneminde zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlara destek olmayı amaçladıklarını ifade ederek, "İmzaladığımız protokol ile TESOB üyeleri ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek. Ayrıca teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından faydalanabilecekler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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