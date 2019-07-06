TESOB'dan esnaflara tarife ve etiket uyarısı

Trabzon Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, turizm sezonunda özellikle hizmet sektöründeki iş yerlerine yönelik, tarife, etiket ve tarifeyle uyumlu menü denetimlerinin başladığını belirtti.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın mağduriyet yaşamaması için bağlı bulunduğu odadan resmi tarifesini alması, ayrıca her ürünün fiyat etiketi bulundurulması gerektiğini aktardı.

Turizm sezonunun başlamasının ardından Ticaret Bakanlığı, belediyeler ve TESOB tarafından iş yerleri ve ticari araçlarda denetimlerin sıklaştırıldığına dikkat çeken Kara, şunları kaydetti:

"Hem ilçelerdeki belediyeler ve esnaf odalarımız hem de birliğimizin denetim ekibi tarafından iş yeri ve ticari araçlarda, tarife, etiket ve güncel tarifeyle uyumlu menü denetimleri devam etmektedir. Turizm bölgeleri başta olmak üzere başlatılan denetimler sezon boyunca sürecektir. Esnafımızın cezai yaptırımlarla karşılaşarak mağduriyet yaşamaması için ilgili esnaf odalarından tarifelerini mutlaka alması ve iş yerinin görünür bir yerine asması, tüm ürünlerine etiket koyması, ayrıca özellikle yiyecek-içecek sektöründeki esnafımızın güncel tarifeleriyle ilgili menülerini masalarda bulundurmaları gerekmektedir."

Vatandaşların özellikle tarifesi olmayan, ürünlerine etiket koymayan esnafı yetkililere bildirmelerini isteyen Kara, "En iyi denetim mekanizması her zaman olduğu gibi halkın kendisidir. Vatandaşlarımıza çağrım tarifesi olmayan, ürünlerine etiket koymayan, menüsünde tarifesinden yüksek fiyat yer alan kişileri gerek birliğimize gerekse ilgili yetkili makamlara bildirin. Gereğinin yapılacağından da emin olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA