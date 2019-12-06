Teslim olan PKK'lıdan suikast keşfi itirafı

06.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:11

ANKARA'da polise teslim olarak tutuklanan PKK'lı terörist S.B. hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan iddianame düzenlendi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre S.B., terör örgütü PKK adına bombalama eylemleri yaptığını, örgüt tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a suikast amaçlı keşif yapması için Ankara'ya gönderildiğini söyledi.

S.B. adlı terörist, bir süre önce Başkent'te polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Yarcan Mutlu tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren bilgilere göre polise teslim olan S.B., örgüt tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a suikast için keşif yapması için Ankara'ya gönderildiğini söyledi. S.B., kod adını verdiği örgüt yöneticisi tarafından görevlendirildiğini, önce İstanbul'a giderek iki örgüt üyesiyle görüştüğünü, ardından da Ankara'ya geldiğini anlattı. Örgüt yöneticisinin Soylu ve Akar'a yönelik suikast için keşif yapmasını istediğini, bunları yapamazsa eylem için askeri bölgelerde keşif yapması talimatı aldığını belirtti. Savcılık ifadesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bazı jandarma karakollarına yönelik bombalama eylemleri için de bomba düzeneği hazırladığını itiraf eden şüphelinin, örgütün dağ kadrosundan olduğu tespitinin yapıldığı belirtildi. Şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda İstanbul'da görüştüğünü söylediği 2 kişi de gözaltına alınarak, Ankara'ya getirildi. Bu kişilerin, S.B.'yi tanımadıkları, anlattıklarıyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledikleri bildirildi. S.B. hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan, diğer iki şüpheli hakkında da 'örgütü üyeliği' suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Kaynak: DHA